О провокации Армении на границе с Азербайджаном написали японские СМИ - ФОТО

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Спровоцированное вооруженными силами Армении противостояние на границе с Азербайджаном находится в центре внимания и японских СМИ.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, ряд средств массовой информации Японии, в том числе телеканал NHK, информационные агентства Kyodo и JIJIPRESS, уделили значительное место этой теме.

В материале телеканала NHK "На границе Азербайджана с Арменией возрастает военная напряженность" отмечено, что обе стороны понесли потери.

Также говорится, что в 1991 году после распада Советского Союза Армения оккупировала Нагорно-Карабахский регион и семь прилегающих к нему районов Азербайджана. Несмотря на то, что в 1994 году было достигнуто соглашение о режиме прекращения огня, конфликт все еще продолжается.

Ссылаясь на заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева, подчеркивается, что, несмотря на провокации, устроенные армянской стороной, Азербайджан не откажется от своей принципиальной позиции.

Кроме того, приводятся слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, заявившего: "Эти действия Армении невозможно терпеть". Министр подчеркнул, что Анкара поддерживает Азербайджан: "Действия Армении недопустимы. Армения, создавая новую зону конфликта, пытается отвлечь внимание людей".

Было отмечено, что соседняя с Арменией Турция не имеет никаких дипломатических отношений с этой страной.