Обладатель награды Каннского кинофестиваля посетит Баку – ФОТО

В Международном центре мугама 6 ноября состоится торжественное открытие X Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов.

Фестиваль, учрежденный Центром молодых кинематографистов «Cinema», пройдет при организационной поддержке Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта Азербайджана с участием Гильдии продюсеров Азербайджана и Киноцентра «Низами».

В 2019 году на фестиваль было представлено 3484 короткометражных фильма из 79 стран мира, а на участие в национальной программе и конкурсе «Cinemobil» направлено 84 работы.

По решению отборочной комиссии в основную программу X Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов вошли 48 фильмов из 21 страны – в борьбе за награду фестиваля «Qizil nar» примут участие 29 кинофильмов, вошедших в международную программу, и 19 киноработ национальной программы.

Победителей в международной программе определит жюри, в состав которого войдут – обладатель ряда кинонаград, режиссер театра и кино Ильгар Сафат (Азербайджан), обладатель «Золотой пальмовой ветви» 65-го Каннского кинофестиваля в категории «Лучший короткометражный фильм», кинорежиссер Резан Ешилбаш (Турция), обладатель наград более 60 зарубежных кинофестивалей, режиссер Керим Азими (Иран), директор Международного фестиваля документального кино CineDOC-Tbilisi Арчил Хетагури (Грузия) и заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников и кинематографистов, писатель, актер и режиссер Бахрам Багирзаде (Азербайджан).

Резан Ешилбаш

Победители в данной программе будут определены в категориях – «Лучших художественный фильм», «Лучший документальный фильм», «Лучший анимационный фильм», «Лучший режиссер художественного фильма», «Лучший режиссер документального фильма» и «Лучший режиссер анимационного фильма».

В национальной программе работы будет оценивать жюри, в состав которого войдут – народный артист Азербайджана, актер и режиссер Видади Гасанов, заслуженная артистка Азербайджана, актриса театра и кино Гюльзар Гурбанова, директор фестиваля DokuBaku Film, режиссер Имам Гасанов. В данной программе будут определены победители в категориях – «Лучший художественный фильм», «Лучший документальный фильм», «Лучший анимационный фильм», «Лучший социальный ролик», «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий».

В рамках кинофорума состоится показ фильмов, представленных Международным фестивалем документального кино CineDOC-Tbilisi, а также пройдут мастер-классы и обсуждения работ.

Отметим, что в предыдущие годы фестиваль проходил под названием Международный кинофестиваль короткометражных фильмов «Start» - на фестивале, носящем статус международного, пройдут конкурс и демонстрация фильмов режиссеров в возрасте до 35 лет. Длительность фильма не будет превышать 35 минут.

Фильмы будут демонстрироваться 6-9 ноября с 11:00 до 16:00 в Киноцентре «Низами» - вход на все показы свободный.

Закрытие фестиваля и награждение победителей состоится в 17:30 9 ноября в Международном центре мугама.

Ф.В, Г.Р.