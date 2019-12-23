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«Обманули бомжи»: В Баку найдена пропавшая женщина – ФОТО

Сегодня в 11:34 ~ 1 минута на чтение 643
«Обманули бомжи»: В Баку найдена пропавшая женщина – ФОТО

Найдена пропавшая накануне в Низаминском районе Баку 73-летняя Нелли ханум (фамилия не указывается по просьбе родственников – прим. авт.).

Как сообщили 1news.az родственники женщины, которая страдает частичной потерей памяти, Нелли ханум стала жертвой обмана со стороны лиц без определенного места жительства.

«Она спросила дорогу, и ее завели не туда, обокрали, отняв 25 манатов, сумку, расческу и другую мелочь. Хорошо, документы не потерялись, они не были в сумке. Но ничего, главное, сама жива и здорова», - заявили родственники.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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