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Обнародованы санитарно-гигиенические правила для ресторанов и кафе после выхода из карантина

Сегодня в 14:46 ~ 1 минута на чтение 627
Обнародованы санитарно-гигиенические правила для ресторанов и кафе после выхода из карантина
C целью предотвращения случаев инфицирования коронавирусом и его распространения в объектах общественного питания необходимо информировать персонал о вирусе и способах защиты от него.
 
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности, в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами, санитарные и бытовые помещения в этих объектах должны быть обеспечены постоянной проточной горячей и холодной водой, чистящими средствами и дезинфицирующими веществами, одноразовыми салфетками, достаточным количеством медицинских масок и перчаток.
 
В этих объектах должны стоять отдельные закрытые мешки для использованных медицинских масок, которые должны утилизироваться в соответствующем порядке.
 
Персонал должен проходить обязательное медицинское обследование с периодичностью, указанной в законодательстве, а в случаях особой необходимости - внепланово.
 
В кухонных помещениях и комнатах для персонала, а также в санузлах систематически должны проводиться работы по дезинфекции.
 
Поверхности, оборудование, соприкасающиеся с пищей, должны очищаться и дезинфицироваться в следующем порядке:
 
1. Сначала поверхности следует очистить моющими средствами и промыть теплой водой;
 
2. Затем промыть чистой или питьевой водой;
 
3. Вытереть насухо чистым полотенцем.
 
К поверхностям и участкам, которые должны дезинфицироваться в объектах общепита, относятся:
 
- территория административного здания;
 
- секции внутри здания;
 
- кухня и участки для переработки продуктов;
 
- обеденный зал;
 
- санитарно-бытовые помещения (санузел, душевая, раздевалка);
 
- склады.

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