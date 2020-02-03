Тело подростка, пропавшего без вести в Гусаре, обнаружено в трансформаторной будке

Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел распространили совместное сообщение в связи со смертью подростка, пропавшего без вести в Гусаре.

Как отмечается в поступившем в АПА совместном сообщении, тело пропавшего без вести 1 февраля жителя села Бадиргала Гусарского района Амрахова Амраха Нурулла оглу (2006 г.р.) было обнаружено 3 февраля примерно в 16 часов в трансформаторной будке на территории частного хозяйства в 1 км от его дома.

Сотрудники полиции и прокуратуры осмотрели место происшествия и тело при участии представителей ОАО «Азеришыг» и судебно-медицинского эксперта.

По предварительной информации, смерть наступила от удара током. По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 314.2 УК (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия).

Назначены соответствующие экспертизы, допрошены свидетели по делу, выполнены другие необходимые процессуальные действия. Оперативно-следственные мероприятия с целью установления и привлечения к ответственности всех обвиняемых, полного и всестороннего расследования всех фактов по уголовному делу продолжаются.

1news.az