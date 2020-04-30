Поразила всех: учительница в Азербайджане использовала холодильник вместо доски – ВИДЕО

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Арзу Джафарова – учительница средней школы №71 Сабунчинского района города Баку прибегла к необычному методу объяснить своим ученикам урок в период карантина.

Видео, на котором она расписывает математическое уравнение на холодильнике, было встречено с большим интересом в социальных сетях.

Арзу Джафарова рассказала о своей идее в интервью MediaPost.

- Обычно учителя в период карантина объясняют урок с помощью программы Zoom либо голосовых сообщений в WhatsApp. Впервые учитель использовал такой необычный метод. Как у вас возникла эта идея?

- Я тоже провожу уроки по программе Zoom, посылаю голосовые сообщения по WhatsApp. Просто однажды дети из 7-го класса позвонили мне и сказали, что не поняли определенные моменты. Тогда я написала урок на бумаге, сняла на видео и отправила им. Но они снова не поняли.

Я не знала, какой еще метод можно использовать. Правда в моем доме есть деревянная доска, но она очень маленькая. Потом я заметила, что написанное маркером на холодильнике можно с легкостью стереть. Так я решила объяснять урок на холодильнике.

Кроме того, у меня было видео, где я объясняла круговую диаграмму на стиральной машине. Но из-за того, что я снимала его в сидячем положении, то постыдилась и решила, что это не хорошо. Подумала, вдруг меня опозорят. Поэтому то видео я стерла.

- Вы посоветовались с руководством школы, прежде чем отправлять видео ученикам?

- Урок, который я объясняла на холодильнике, я сбросила в группу 7-классников, чтобы они все могли его посмотреть и усвоить. Это же видео я ради шутки отправила заместителю директора. Сказала, что хоть и рискнула объяснить детям урок в таком формате, я не знала, как они отреагируют. Она посоветовалась с директором, после чего поделилась этим видео в социальных сетях. Если честно, я даже об этом не знала. Только вечером узнала об этом от соседа.

- Было ли эффективно преподавать детям таким образом?

- После отправки этого видео от учеников не было никаких отзывов. Но я думаю, что они усвоили урок. Я не присоединилась к виртуальной школе, потому что мы еще не сформировали полную группу. Стараюсь объяснять детям урок в наиболее доступной форме в домашних условиях. Все дети разные и не могут одинаково воспринимать один и тот же метод. Одни лучше усваивают урок по программе Zoom, другие – когда я снимаю видео.

- Как ваши коллеги отреагировали на то, что вы использовали холодильник вместо доски?

- Некоторые посчитали, что я прибегла к этому методу с целью получить доход, а не чтобы облегчить восприятие учеников. Но я действительно сделала это только, чтобы дети поняли урок. Каждый хочет использовать современные методы. Параллельно с другими методами я прибегла к этому.

Наряду с такими коллегами были и те, которые аплодировали мне. Мои друзья-учителя звонили мне и в хорошем смысле смеялись. Как таковых критических комментариев я не встречала. Но, возможно, найдутся те, которым не понравится мой метод.

- Какой у вас стаж преподавательской деятельности?

- Я преподаю уже 30 лет. Если в классе 25 учеников, я объясняю урок десятью разными способами, чтобы все могли его усвоить. Каждому ученику объясняю на его языке. Кроме того, на уроках всегда привожу примеры из жизни. Это зависит от хода урока. Так детям становится интереснее. Вообще мне очень нравится общаться с учениками. Я даже плакала, когда, сидя дома, слышала их голоса.

- В последнее время учителя часто выходят на повестку дня. Как вы думаете, с чем это связано?

- Когда учитель обучает учеников по совести и зову сердца, это всегда бывает эффективным. Конечно, живое общение с учениками – это совсем другое. Но в условиях карантина учителя вынуждены использовать разные методы, чтобы дети продолжали обучаться и не отставали от программы.

Источник: MediaPost

Перевод: Лейла Мамедова