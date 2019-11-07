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Обсуждено сотрудничество в военной сфере между Азербайджаном и Турцией – ФОТО

Сегодня в 14:07 ~ 1 минута на чтение 78
Обсуждено сотрудничество в военной сфере между Азербайджаном и Турцией – ФОТО

В Баку завершило свою работу 12-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога на высшем уровне.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, в ходе заседания были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной и других сферах, а также определены основные направления деятельности для решения предстоящих задач и согласован план действий на 2020 год.

По итогам заседания был подписан протокол между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Генеральным штабом Турецкой Республики.

Очередное заседание в этом формате планируется провести в следующем году в Турции.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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