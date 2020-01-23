Обсуждены вопросы сотрудничества с компанией Swiss Re для дальнейшего развития страхового рынка в Азербайджане - ФОТО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с председателем компании Swiss Re по связям с общественностью Вероникой Скотт.

Выразив Президенту Ильхаму Алиеву признательность за встречу, председатель компании Swiss Re по связям с общественностью Вероника Скотт сказала, что благодаря проводимым главой государства в последние годы реформам в Азербайджане созданы хорошие возможности для развития и совершенствования страховой сферы. Она отметила, что компания Swiss Re готова участвовать в проводимых Президентом Ильхамом Алиевым реформах, внести вклад в дальнейшее развитие страхового рынка в Азербайджане.

Подчеркнув, что Swiss Re - одна из лидирующих компаний мира, специализирующихся в основном по страховым случаям в чрезвычайных ситуациях и их перестрахованию, Вероника Скотт проинформировала о проектах, реализуемых представляемой ею структурой в различных странах.

Глава государства подчеркнул важность эффективной организации и развития страхового рынка в нашей стране, в частности, страховой системы в области недвижимости.

На встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве с иностранными инвесторами, в том числе с компанией Swiss Re, что ускорит применение в Азербайджане международного опыта в этой области.

АЗЕРТАДЖ