Обвиняемым в смерти студентки в бакинской клинике вынесен окончательный приговор - ФОТО

В Бакинском апелляционном суде завершилось рассмотрение апелляционной жалобы хирурга клиники StarMed Сянана Мехдиева, анестезиолога Эмина Гулузаде и директора клиники Джебраила Султанова, обвиняемых в халатности, приведшей по неосторожности к смерти 18-летней пациентки Лейлы Мурсаловой.

Как сообщили 1news.az в суде, жалоба не была удовлетворена, решение Ясамальского районного суда Баку оставлено в силе.

Напомним, что в марте 2015 года 18-летняя студентка Азербайджанского финансово-экономического колледжа Лейла Намиг гызы Мурсалова скончалась в клинике StarMed во время пластической операции на носу.

По факту Ясамальская районная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 124.1 («Убийство по неосторожности»), позже была добавлена также статья 314.2 («Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, приведшая по неосторожности к смерти пострадавшего») Уголовного кодекса Азербайджана.

В качестве обвиняемых были привлечены пластический хирург Сянан Мехдиев и врач-анестезиолог Эмин Гулузаде, которые не были задержаны, но Министерство здравоохранения Азербайджана приостановило работу частной клиники StarMed.

Родители девушки заявили журналистам, что заплатили за операцию 1500 манатов.

«Я говорила Лейле, что нет никакой необходимости делать пластическую операцию. Долго уговаривала отказаться от операции, но так и не смогла ее разубедить. Хирург Мехдиев уверял, что операция крайне проста и безопасна», - сказала мать покойной Расмия ханум.

Согласно приговору Ясамальского районного суда С.Мехтдиев был лишен свободы сроком на 8 месяцев и 23 дня. Избранная в его отношении мера пресечения в виде домашнего ареста была заменена лишением свободы, и срок его наказания был засчитан отбытым.

Приговором суда Э.Гулузаде был лишен свободы на 2 года.

Дж.Султанов получил условное наказание.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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