Обзор 10-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу – ВИДЕО

Завершились матчи 10-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает 1news.az, в отчетном туре были зафиксированы аж три ничьи. Единственную победу одержал «Сабах», обыгравший в гостях «Габалу» (2:1).

В центральном матче тура «Нефтчи» и «Карабах» голов не забили.

Не смогли распечатать ворота друга друга и «Кешля» с «Сабаилом».

А вот «Зиря» и «Сумгайыт» забили друг другу по два гола, но победителя не выявили.

Победу в отчетном туре смог одержать лишь «Сабах», обыгравший в гостях «Габалу» (2:1).

После 10 туров турнирную таблицу уверенно возглавляет «Карабах», опережающий ближайшего преследователя «Нефтчи» аж на 8 очков. На третьем месте с 16 очками располагается «Кешля».

Теймур Максутов