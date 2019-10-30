Очередной дипломатический успех: Азербайджан в комитете ОЭСР

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своей речи на состоявшемся на днях саммите глав государств и правительств стран — членов Движения неприсоединения в Баку отметил роль Азербайджанского агентства международного развития при Министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики в решении ряда гуманитарных проблем, с которыми сталкиваются члены Движения.

Активность этого агентства обеспечила тот факт, что 15 октября 2019 года в Париже состоялось заседание Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), на котором было принято решение о включении Азербайджанской Республики в качестве полноправного члена в Комитет содействия развитию этой авторитетной международной организации.

Экономическое, социальное и гуманитарное развитие Азербайджанской Республики проходит с большим успехом, и каждый год независимости приносит информацию о новых высоких достижениях страны, которые становятся предметом внимания и анализа со стороны международных организаций и признания ими их глобальной значимости. В основе этого успеха лежит глубоко продуманная стратегия инновативного государственного управления, основы которой были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и творчески развиты Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым. Эта последовательная политика предопределила тот факт, что 15 октября 2019 года поступило сообщение об очередном международном успехе Азербайджанской Республики. В этот день в Париже в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития было принято решение о повышении статуса Азербайджанской Республики в этой организации в качестве полноправного участника Комитета содействия развитию ОЭСР.

Организация экономического сотрудничества и развития, которая еще известна как «Клуб развитых стран», была создана в 1961 году как объединение экономически развитых стран, придерживающихся принципов демократии и рыночной экономики. Значительное число стран этой организации являются членами Европейского Союза. Однако в эту организацию входят также такие страны, как США, Канада, Япония, Турция, Мексика и некоторые другие, не являющиеся членами Европейского Союза. По данным международной статистики, на страны ОЭСР приходится 60 процентов мирового продукта (ВВП). Азербайджан стал первой из СНГ страной, которая по своим показателям стала отвечать требованиям, предъявляемым к членам Комитета содействия развитию ОЭСР. Если принять во внимание, что со времени восстановления независимости страны прошло лишь 28 лет, то становится очевидным, что только инновативные технологии государственного управления, реализуемые Президентом страны господином Ильхамом Алиевым и обеспечивающие одновременно комплексное экономическое, социальное и гуманитарное развитие страны, могли обеспечить столь быстрый прогресс.

Какие же достижения Азербайджанской Республики способствовали этому успеху? Анализ показывает, что одним из факторов, способствующих принятию Азербайджана в такой элитарный клуб, как Комитет содействия развитию ОЭСР, являются успехи страны в области планирования и управления устойчивым развитием и формированием инклюзивного общества. Устойчивое инклюзивное развитие является основным наиболее современным глобальным приоритетом и представляет собой такую форму государственного управления, при которой страна развивается всесторонне, и этот процесс оказывает положительное влияние на жизнь всего населения.

Азербайджанская Республика является страной, которая весьма эффективно реализует политику устойчивого инклюзивного развития. Стремительный рост экономики страны, в том числе отраслей, не связанных с нефтяной сферой, создание современной инфраструктуры, преображение столицы и всех населенных пунктов страны, реализация уникальных пакетов социальных программ, благоприятно влияющих на жизнь миллионов граждан, представляют собой далеко не полный список тех мер, которые осуществляются в целях устойчивого инклюзивного развития Азербайджанской Республики. В 2018 году устойчивое инклюзивное развитие было признано глобальным приоритетом для всего мира. В том же году Давосским всемирным экономическим форумом было проанализировано состояние устойчивого инклюзивного развития в странах мира. В целом следует отметить, что в соответствии с отчетом, подготовленным на основании этого анализа, Азербайджанская Республика достигла значительного успеха в формировании инклюзивного общества и обеспечении устойчивости этого процесса.

В соответствии с международной статистикой состояние инклюзивного развития страны и степень устойчивости этого процесса определяются на основе 12 экономических, социальных, экологических и демографических показателей. Среди них — инновативность экономики страны, занятость и доходы населения, характер распределения доходов среди населения, величина внешнего долга страны, демографическая структура населения, влияние на глобальные изменения климата и др. На основе этих показателей вычисляются индексы инклюзивного развития стран. В соответствии с результатами этого анализа, проведенного Давосским всемирным экономическим форумом в 2018 году, индекс инклюзивного развития Азербайджана составил 4,69. С этим показателем наша страна опередила значительное число стран, в том числе с очень высоким уровнем развития экономики (рисунок 1). В число стран — членов ОЭСР, у которых показатели инклюзивного развития ниже, чем у Азербайджана, входят США, Япония, Израиль, Италия, Испания, Турция, Португалия, Греция и другие.

Рисунок 1. Индексы инклюзивного развития стран — членов ОЭСР. Источник информации: Индексы инклюзивного развития стран мира, Давос, 2018.

Следует отметить, что экономические возможности всех перечисленных выше стран — членов ОЭСР значительно выше, чем Азербайджанской Республики. То, что в условиях относительно ограниченных финансовых возможностей индекс инклюзивного развития в Азербайджане выше, чем в экономически более развитых странах, является международным свидетельством того, что в Азербайджане имеющийся экономический потенциал более эффективно используется для комплексного развития страны и повышения благосостояния народа. Это является следствием разработки и реализации Президентом страны господином Ильхамом Алиевым новых комплексных технологий управления процессами государственного развития, позволяющих наиболее эффективно использовать человеческий и природный потенциалы для ускоренного развития страны и повышения благосостояния людей.

То, что Азербайджанская Республика является мировым лидером в реализации социальных программ в целях инклюзивного развития и устойчивости этого процесса, вытекает также из отчета, опубликованного в 2018 году основателем и бессменным президентом Всемирного экономического форума в Давосе профессором Клаусом Швабом. В этой работе профессор К.Шваб проанализировал связь между экономическими возможностями и социальной политикой 140 стран мира. При реализации этой задачи в качестве экономического индикатора был использован такой показатель, как уровень конкурентоспособности страны, в качестве социального — индекс Джини, характеризующий степень соблюдения принципов справедливости в распределении доходов среди населения. В этом отчете показатели

7 стран — США, Германии, Дании, Бразилии, Южной Африки, а также Азербайджана и Вьетнама были специально выделены и рассмотрены отдельно (рисунок 2).

Рисунок 2. Сравнительный анализ эффективности социальной политики в странах с различным уровнем экономического развития. Источник: K.Schwab: The Global Competitiveness Report, 2018.

Как видно из рисунка 2, показатели 5 стран таковы, что их достижения в социальной сфере не соответствуют их экономическим возможностям. По данным Всемирного экономического форума в Давосе, эти страны не использовали в достаточной мере имеющиеся экономические возможности для реализации социальных программ. Только у двух стран — Азербайджана и Вьетнама — социальные показатели превышают их экономические возможности. При этом положительный баланс у Азербайджана составляет + 31, у Вьетнама + 8. Это еще раз подтверждает, что, как неоднократно подчеркивал Президент Ильхам Алиев, Азербайджанская Республика является социальным государством.

Следует отметить, что в достижении высоких показателей в инклюзивном развитии и в том, что Азербайджанская Республика стала мировым лидером в реализации социальной политики, значительная роль принадлежит Первому вице-президенту страны, президенту Фонда Гейдара Алиева госпоже Мехрибан Алиевой. Инициативы госпожи Мехрибан Алиевой в области развития человеческого потенциала, обеспечения инклюзивности процессов развития, экономические, социальные, гуманитарные и культурные проекты, реализуемые под ее руководством, также способствовали тому, что и в 2019 году социальные индикаторы Азербайджанской Республики не только сохранили высокие показатели инклюзивного развития, но и способствовали дальнейшему социальному прогрессу (рисунок 3).

Рисунок 3. Характеристика эффективности социальной политики (индекс Джини) в странах, входящих в ОЭСР и ее комитеты. Источник: K.Schwab: The Global Competitiveness Report, 2019.

На рисунке 3 приведены данные, характеризующие такой социальный показатель, как индекс Джини, показывающий характер распределения доходов среди населения различных стран, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития и участниками ее комитета. Известно, что чем ниже значение индекса Джини, тем более справедливым с социальной точки зрения считается государственная политика, реализуемая в той или иной стране. Данные, приведенные на рисунке 3, относятся к 2019 году и опубликованы в том же году в отчете Всемирного экономического форума в Давосе. Как видно из приведенных данных, политика, реализуемая в Азербайджанской Республике в социальной сфере, отвечает самым высоким международным стандартам. Этот факт может рассматриваться как один из факторов, определивших принятие Азербайджанской Республики в число участников комитета ОЭСР.

Инновативные технологии государственного управления, разработанные и реализуемые Президентом Ильхамом Алиевым, предопределили тот факт, что Азербайджанская Республика достигла высоких стандартов в таком инновативном показателе, как эффективность использования энергии в процессе производства внутреннего валового продукта. Высокая эффективность использования энергии является важным индикатором устойчивого развития. Существует несколько способов определения эффективности использования энергии в стране. Одним из них, наиболее часто применяемых международными организациями, является оценка стоимости продукции, произведенной с использованием одной единицы энергии. В этих расчетах в качестве единицы энергии используется то ее количество, которое содержится в одном килограмме нефти (в одном барреле нефти примерно 136 кг нефти). Энергия может быть получена из различных источников. Однако использование в качестве эквивалента энергии того количества, которое содержится в одном кг нефти, связано с тем, что в определенном временном отрезке стоимость нефти одинакова во всем мире. Это создает возможности для проведения международных сравнений. Результаты этого сравнения приведены на рисунке 4.

Рисунок 4. Эффективность использования энергии в различных странах ОЭСР: стоимость ВВП (доллары США с учетом ППС), произведенного за счет использования одной единицы энергии (эквивалент энергии, содержащийся в 1 кг нефти). Источник: Всемирный банк, 2019.

Данные, приведенные на рисунке 4, свидетельствуют о том, что различные страны, в том числе входящие в ОЭСР и являющиеся членами комитета этой организации, с различной эффективностью используют энергию для производства ВВП. Из материалов указанного рисунка видно, что, по данным Всемирного банка за 2019 год, Азербайджанская Республика за счет использования одной единицы энергии производит в настоящее время товаров и услуг на сумму 11,2 доллара США с учетом паритета покупательной способности (ППС). Аналогичную или близкую эффективность демонстрируют также такие страны, как Норвегия, Япония и Израиль. Высокая экономическая продуктивность при низких затратах ресурсов свидетельствует о том, что устойчивое инклюзивное развитие и управление этими процессами в Азербайджанской Республике осуществляются на базе современных технологий. Об этом свидетельствует также тот факт, что указанный показатель в Азербайджане находится на том же уровне, который имеет место в Японии, Норвегии и Израиле — странах, использующих новейшие управленческие и производственные технологии.

Следует отметить, что степень эффективности использования энергии для производства ВВП оказывает также влияние на такой важный экономический и экологический показатель, как выбросы в атмосферу газов, способных вызывать глобальные изменения климата. Данные, характеризующие влияние некоторых стран, являющихся членами ОЭСР и входящих в ее комитет, на процессы глобального изменения климата представлены на рисунке 5.

Рисунок 5. Влияние стран ОЭСР на процессы глобального изменения климата: выбросы в атмосферу парниковых газов (кг) при производстве ВВП стоимостью 1 доллар США с учетом ППС. Источник: Всемирный банк, 2019.

Данные, приведенные на рисунке 5, свидетельствуют о том, что страны, входящие в ОЭСР и ее комитет, обладают различным потенциалом воздействия на процессы глобального изменения климата. В частности, существуют страны, которые выбрасывают в атмосферу только 100 граммов парниковых газов при производстве ВВП стоимостью один американский доллар. В некоторых же странах, таких как Эстония, производство ВВП стоимостью один доллар США сопровождается выбросом в атмосферу 500 граммов парниковых газов. Однако в среднем страны ОЭСР выбрасывают в атмосферу 200 граммов парниковых газов при производстве товаров и услуг стоимостью один доллар США. Такими же показателями характеризуется по данным международных организаций Азербайджанская Республика. Указанный фактор также влияет на высокий рейтинг страны как современного высокоразвитого государства. Именно этот фактор предопределил тот факт, что Азербайджанская Республика стала участником столь престижного комитета Организации экономического сотрудничества и развития.

Урхан Алакбаров,

ректор Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, академик