Очередной грузовой поезд из Китая в Турцию прошел через Бакинский порт – ФОТО

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Очередной поезд, следующий из Китая в Европу и управляемый Австрийскими железными дорогами, прошел через Бакинский порт и направился в турецкий город Косекой.

Поезд, груженный в основном электронными устройствами, автозапчастями и другими потребительскими товарами, прибыл в Баку из китайского города Сиань за шесть дней.

Это уже второй поезд, который состоит из 115 контейнеров и обслуживается ÖBB Rail Cargo Group, дочерней компанией по логистике Австрийской федеральной железной дороги. OBB Rail Cargo Group, имеющая множество филиалов в Европе, штат из 8500 человек и годовой оборот в 2,3 млрд евро, является одной из ведущих европейских компаний в области железнодорожной логистики.

В будущем поезда по маршруту Сиань-Косекой будут работать с постоянным графиком и станут важной частью Среднего Коридора (Middle Corridor) и коридора Китай-Турция-Европейский Союз.

25 ноября 2019 года Бакинский порт подписал соглашение с австрийской ÖBB Rail Cargo Group и голландской Cabooter Group об усилении и расширении грузовых перевозок из Европы в Центральную Азию и Китай. Соглашение предусматривает расширение транспортного коридора от Венло в Нидерландах и Германии до Турции (Стамбул), Азербайджана (Баку), Центральной Азии, а затем до Китая.

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