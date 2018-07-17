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ОЭСР: Карантинный режим помог Азербайджану справиться с COVID-19 

Сегодня в 14:15 ~ 1 минута на чтение 526
ОЭСР: Карантинный режим помог Азербайджану справиться с COVID-19 
«Более жесткие карантинные меры помогли странам Южного Кавказа замедлить распространение COVID-19 на своей территории». 
 
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «COVID-19: кризисный ответ в странах Восточного партнерства».  
 
Отмечается, что после начала пандемии коронавируса нового типа страны «Восточного партнерства» быстро приняли меры, направленные на ее сдерживание.  
 
«Учитывая близость к Ирану, Азербайджан, Армения и Грузия ввели ограничения на поездки и общественные собрания, а также закрыли школы. Однако распространение COVID-19 в регионе побудило большинство стран «Восточного партнерства» объявить более жесткие карантинные меры, а в некоторых случаях - и чрезвычайное положение», - говорится в докладе.  
 
«Все страны «Восточного партнерства», за исключением Азербайджана, испытали значительное обесценивание нацвалюты и растущую доходность по государственным облигациям, что свидетельствует о повышенном беспокойстве по поводу стабильности государственных финансов», - считают авторы документа. 
 
«Программа экономической поддержки в Азербайджане включает 10 пакетов на 2 500 000 000 манатов. Первый пакет будет нацелен на четыре сектора экономики, которые, как ожидается, пострадают больше всего (включая туризм). Второй пакет поддержки предназначен для оказания помощи микробизнесу», - подчеркивается в докладе.    
 
Тимур Рзаев

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