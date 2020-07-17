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Официальная реакция на новость о том, что глава ИВ сыграл свадьбу сыну на вилле - ФОТО  

Сегодня в 11:48 ~ 1 минута на чтение 735
Официальная реакция на новость о том, что глава ИВ сыграл свадьбу сыну на вилле - ФОТО  
В пятницу утром, 17 июля, ряд СМИ распространил информацию о том, что глава Исполнительной власти Бардинского района Азербайджана Видади Исаев сыграл свадьбу своему сыну Туралу во время карантинного режима. 
 
Свадьба была организована на вилле главы ИВ в городе Евлах, на торжестве присутствовало большое количество приглашенных. 
 
В информации отмечалось, что сын Видади Исаева - Турал Исаев - занимает должность старшего советника в Отделе анализа и прогнозирования социально-экономического развития Исполнительной власти Ясамальского района Баку, а сват главы ИВ - Фазиль Гасаналиев - работает в Генеральной прокуратуре Азербайджана. 
 
 
Распространяемая рядом СМИ фотография, представляемая как снятая на свадьбе сына главы ИВ 
 
Как сообщает 1news.az, в связи с этой публикацией глава Исполнительной власти Бардинского района Видади Исаев сделал заявление для прессы. 
 
«Эта информация – ложь, плод чьего-то больного воображения. 
 
Мой сын обручился год назад, и 3 июля по взаимному согласию молодые официально сочетались браком в ЗАГСе, получив свидетельство о браке. Уверяю граждан, что не только свадебного торжества – даже семейного праздника мы по этому поводу не устраивали. 
 
Кто-то захотел использовать этот шаг молодых людей для своих грязных целей», - подчеркнул В.Исаев. 
 
Тимур Рзаев

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