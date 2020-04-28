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Ограничено движение на северном выезде из Баку

Сегодня в 18:18 ~ 1 минута на чтение 196
Ограничено движение на северном выезде из Баку

В связи с работами по расширению дороги Баку-Сумгайыт временно ограничено движение транспорта на участке Московского проспекта у «Шамахинки» (на северном выезде из столицы).

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Анар Наджафли, в качестве альтернативных дорог водителям рекомендуется использовать следующие направления:

- Движение по проспекту Зии Буниятова - улице Асифа Магеррамова

- Движение по проспекту Зии Буниятова – через круг 3-го микрорайона - Тбилисский проспект

 - Движение по проспекту Зии Буниятова – через круг у станции метро «20 Января» - улицу Музаффара Гасанова - улицу Алатава.

Тимур Рзаев

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