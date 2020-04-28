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Октай Ширалиев: «Во всех регионах республики проходит тест-проверка на инфицирование коронавирусом»

Сегодня в 22:16 ~ 1 минута на чтение 218
Октай Ширалиев: «Во всех регионах республики проходит тест-проверка на инфицирование коронавирусом»

В Азербайджане во всех регионах проходит тест-проверка на инфицирование коронавирусом COVID-19.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев в  передаче Hədəf на телеканале AzTV.

По его словам, проведение ежедневно 5 тысяч тестов и  функционирование 18 лабораторий - это очень большой показатель.

«Обращаются сами люди. Кто-то имеет подозрения, кто-то был в контакте с зараженным, кто-то проходит тестирование после заболевания», - сказал О. Ширалиев.

Во вторник, 28 апреля, в Азербайджане выявлено 39 новых зараженных коронавирусом COVID-19, они доставлены в спецбольницы.

В то же время 59 человек излечились от COVID-19 и отпущены домой.

На данный момент в Азербайджане в спецбольницах под наблюдением врачей находятся 474 больных коронавирусом. Состояние 15 из них тяжелое, 22 – средней степени тяжести, остальных – стабильное.

По состоянию на вторник, 28 апреля, в Азербайджане всего выявлено 1717 случаев заражения коронавирусом. 1221 человек выздоровел, 22 – скончались. 474 инфицированных продолжают лечение.

Проведено 132 тыс. 640 тестов на выявление коронавируса.

Эльшан Рустамов, М.К.

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