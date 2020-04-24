Омбудсмен: Признание какой-либо постройки незаконной возможно только по решению суда 

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«Прошлый год с точки зрения надежной и эффективной защиты прав человека был успешным».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом в пятницу, 24 апреля, на пленарном заседании Милли Меджлиса во время представления ежегодного доклада уполномоченного по правам человека в Азербайджане (омбудсмена) сказала омбудсмен Сабина Алиева.

С.Алиева отметила, что обращения, направленные омбудсмену, были рассмотрены, на них был дан ответ: «Омбудсмен представила соответствующие предложения. Предложение об оценке инвалидности тоже должно найти свое решение».

Омбудсмен отметила, что список бесплатных лекарств должен быть пересмотрен с учетом людей, страдающих сахарным диабетом.

«Исследования показывают, что в дошкольных образовательных учреждениях недостаточно мест. Хоть дети, не прошедшие дошкольную подготовку, не сталкиваются с препятствиями во время приема в первый класс, в этой сфере есть проблемы. В различных городах и районах республики построено много школ. Наряду с этим, в настоящее время в столице, а особенно в регионах, некоторые школы непригодны для образования. Проблемы с отоплением школ оказывают отрицательное воздействие на здоровье детей», - подчеркнула она.

С.Алиева также коснулась проблем, связанных с постройками без документов.

«Признание какой-либо постройки незаконной может быть только по решению суда. Недопустимо незаконно отбирать у гражданина принадлежащее ему любое строение, в том числе землю», - подчеркнула она.

Тимур Рзаев, Э.Т.