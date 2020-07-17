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Они ждали своего первенца 8 лет. У погибшего на фронте прапорщика Яшара Бабаева родилась дочь - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 10:24 ~ 1 минута на чтение 1349
Они ждали своего первенца 8 лет. У погибшего на фронте прапорщика Яшара Бабаева родилась дочь - ФОТО - ВИДЕО
16 июля супруга прапорщика Яшара Бабаева, героически погибшего при отражении военной провокации Армении, родила дочь.
 
Об этом сообщает на своей странице в Instagram Caspian International Hostital, где новорожденная появилась на свет. Девочку назвали Нарын – это имя было выбрано Яшаром задолго до ее рождения.
 
Семья Бабаевых ждала своего первенца долгих 8 лет. К сожалению, внезапно начавшиеся боевые действия не позволили прапорщику познать радость отцовства - он погиб 14 июля, буквально за пару дней до рождения дочери.
 

Шехид похоронен в родном селе Кочаскер Агстафинского района.

Лейла Мамедова

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