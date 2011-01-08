Онлайн-трансляция спектаклей Русского драматического театра

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Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна подготовил репертуар спектаклей на май 2020 года, в который вошли спектакли как для детей, так и для взрослой аудитории.

Как сообщает пресс-служба театра, спектакли будут транслироваться в режиме реального времени на странице театра в Фейсбуке и в соответствующем разделе на сайте театра.

Онлайн-трансляция спектакля будет проходить в день, указанный в репертуаре. Начало спектаклей для детей - в 12.00, для взрослых - в 19.00. Просмотр бесплатный.