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Онлайн-трансляция спектаклей Русского драматического театра

Сегодня в 14:00 ~ 1 минута на чтение 406
Онлайн-трансляция спектаклей Русского драматического театра

Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна подготовил репертуар спектаклей на май 2020 года, в который вошли спектакли как для детей, так и для взрослой аудитории.

Как сообщает пресс-служба театра, спектакли будут транслироваться  в режиме реального времени на странице театра в Фейсбуке и в соответствующем разделе на сайте театра.

Онлайн-трансляция спектакля будет проходить в день, указанный в репертуаре. Начало спектаклей для детей - в 12.00, для взрослых - в 19.00. Просмотр бесплатный.

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