ООО «Азерпочт» возобновило прием посылок еще в 16 стран мира – СПИСОК

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«Азерпочт», действующее при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, возобновило прием международных почтовых отправлений еще в 16 стран мира.

Как сообщили 1news.az в «Азерпочт», с учетом многочисленных обращений граждан были проведены переговоры с грузовой авиакомпанией и достигнута договоренность о возобновлении международных почтовых перевозок.

В настоящее время в почтовых отделениях «Азерпочт» и центрах обслуживания Şəbəkə возобновлен прием международных почтовых отправлений в следующие страны:

США, Германию, Австрию, Бельгию, Великобританию, Болгарию, Чехию, Китай, Данию, Францию, Гонконг (Китай), Грузию, Эстонию, Литву, Израиль, Швецию, Швейцарию, Италию, Испанию, Канаду, Корею, Казахстан, Кыргызстан, Венгрию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Россию, Сингапур, Таиланд, Турцию, Украину и Японию.

Отслеживать передвижение посылки можно на сайте «Азерпочт».

Кроме того, нет никаких ограничений на доставку международных почтовых отправлений из зарубежных стран в Азербайджан.

Отметим, что 14 апреля «Азерпочт» возобновило прием международных почтовых отправлений в 18 стран мира, с сегодняшнего же дня это число увеличилось до 34-х.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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