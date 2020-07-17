Оперативный штаб при Кабмине АР обратился к СМИ и пользователям соцсетей

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«Некоторые средства массовой информации и пользователи социальных сетей неточно представляют общественности заявления Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики.

Так, некоторые СМИ и пользователи соцсетей, представляя официальную информацию с искаженными заголовками и текстами, способствуют формированию в обществе путаницы и ложного мнения».

Как передает 1news.az, об этом говорится в обращении, распространенном Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики.

«В связи с информацией Оперативного штаба по специальному карантинному режиму от 17 июля, вновь доводим до сведения следующее: строгий карантинный режим, введенный в 16 районах и городах, продлен до 06:00 5 августа 2020 года и будет действовать в 14 районах в предстоящий период.

В то же время на территории этих 14 районов и городов будут применяться некоторые смягчения к ограничениям.

Так, с 20 июля разрешается деятельность парикмахерских, салонов красоты и оказание косметических услуг, за исключением массажных и банных услуг.

Для того, чтобы покинуть место жительства и место пребывания, срок действия SMS-разрешения увеличивается с 2 до 3 часов.

Еще раз призываем все средства массовой информации и пользователей социальных сетей внимательно анализировать публикуемую официальную информацию и доводить ее до сведения общественности без искажений», - говорится в обращении.