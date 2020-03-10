Определен новый состав азербайджанской делегации в ПАСЕ

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Определен новый состав азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

С целью дальнейшего развития межпарламентских связей на состоявшемся 24 апреля пленарном заседании Милли Меджлиса были избраны руководители 82 рабочих групп.

Наряду с этим идет процесс формирования делегаций Азербайджана в международных парламентских структурах, организациях. Состав делегаций будет обнародован в ближайшие дни.

На данный момент известен состав азербайджанской делегации, которая примет участие в назначенном на 30 апреля первом онлайн-заседании постоянного комитета ПАСЕ. Руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ – Самед Сеидов, члены – Кямал Джафаров, Севиндж Фаталиева, Пярвин Керимзаде, Нигяр Арпадараи, Турал Гянджалиев, Кенуль Нуруллаева, Эркин Гадирли, Рафаэль Гусейнов, Сабир Гаджиев, Фазиль Мустафа, Асим Моллазаде.

Список нового состава направлен в ПАСЕ.

1news.az