Определено место очередной встречи глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции

Распространен текст тбилисского заявления, принятого по итогам восьмой трехсторонней встрече министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана, министры подчеркнули в качестве важной платформы, как для политического диалога, так и для реализации конкретных трехсторонних проектов, обязательства, принятых по итогам предыдущих трехсторонних встречах глав МИД.

В документе еще раз подтверждается взаимное уважение и решительная поддержка суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ всех трех стран. В этом плане подчеркивается, что существующие в регионе конфликты наносят удар по миру, безопасности, стабильности и экономическому развитию, статус-кво неприемлем и неустойчив и поэтому требуется незамедлительное мирное решение конфликтов.

Была отмечена важность урегулирования конфликтов, имеющихся место в Абхазии и Цхинвали/Южной Осетии в Грузии, Нагорно-карабахском регионе и прилегающих к нему районах Азербайджанской Республики на основе норм и принципов международного права, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ государств, а также в соответствии с решениями и резолюциями ООН, ОБСЕ и Совета Европы, безопасного и достойного возвращения беженцев и вынужденных переселенцев на свои родные земли.

Руководители МИД выразили решимость в продолжении совместной борьбы с террористическими группировками, представляющими угрозу безопасности всех трех стран, подчеркнули важность расширения сотрудничества между тремя странами по наращиванию усилий соответствующих организаций, направленных на защиту культурного наследия, отражающего в себе этническую и религиозную толерантность в регионе, а также важную роль «Бакинского процесса» как основной глобальной платформы по пропаганде межкультурного диалога, толерантности и разнообразия.

Министры договорились о проведении следующей встречи в Азербайджанской Республике.

АПА