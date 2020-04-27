Опубликован официальный некролог в связи с кончиной Абузара Халафова

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Образовательную общественность Азербайджана постигла тяжелая утрата.

27 апреля 2020 года на 89-м году жизни скончался известный исследователь в области библиотечного дела в Азербайджане, заслуженный деятель науки, персональный пенсионер Президента Азербайджанской Республики, доктор исторических наук, профессор Абузар Алы оглу Халафов.

Абузар Халафов родился 25 декабря 1931 года в селе Джиль Гёйчинского уезда Западного Азербайджана. Окончив среднюю школу в селе Тохлуджа Гёйчинского уезда, он в 1950-1955 годах получил высшее образование на библиотечном отделении филологического факультета Азербайджанского государственного университета.

Начав трудовую деятельность в 1955 году в Азербайджанском государственном университете, Абузар Халафов связал всю последующую судьбу с этим учебным заведением, работал здесь в должности преподавателя, старшего преподавателя, доцента и профессора.

В 1961 году защитил кандидатскую, а в 1975 году – докторскую диссертацию на тему истории библиотечного дела в Азербайджане. Абузару Халафову принадлежат неоценимые заслуги в создании факультета, осуществляющего подготовку в нашей республике кадров библиотекарей-библиографов и библиотекарей с высшим образованием.

С активным участием Абузара Халафова библиотечное отделение Азербайджанского государственного университета в 1962 году превратилось в самостоятельный факультет, и он был избран первым деканом факультета. В 1962-1970-х и 1980-1995-х годах Абузар Халафов осуществлял плодотворную деятельность в должности декана данного факультета, а на протяжении длительного времени - с 1963 по 2016 годы – заведующего кафедрой библиотековедения университета.

Путь становления и развития книжной и библиотечной культуры в Азербайджане занимал важнейшее место в исследованиях профессора Абузара Халафова, представляющих научно-практическое значение для библиотечно-информационной деятельности. Своими многочисленными исследованиями, посвященными различным проблемам организации библиотечного дела в нашей стране, ученый сыграл важную роль в построении данной сферы на научных основах. Его мысли и суждения, связанные с формированием областей библиотековедения, а также подготовкой библиотечных работников широкого профиля, внесли вклад в оптимальное решение вопросов в этом направлении.

Абузар Халафов являлся автором около 500 работ, в том числе монографий, учебников и учебных пособий, посвященных истории библиотечного дела, теории и методике библиотековедения. Он уделял особое внимание подготовке высококвалифицированных специалистов. Его воспитанниками являются большинство сформировавшихся в республике кадров по библиотековедению и библиографиоведению.

Богатая научно-педагогическая деятельность профессора Абузара Халафова получила достойную оценку. Он был удостоен почетных званий «Заслуженный работник культуры» и «Заслуженный деятель науки», высоких наград независимой Азербайджанской Республики – орденов «Шараф» и «Шохрат».

Память об Абузаре Алы оглу Халафове, авторитетном педагоге и ученом, отзывчивом человеке, навсегда останется в сердцах всех, кто его знал.

Аллах рехмэт элясин!

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