Опубликовано письмо принцессы Дианы, написанное сыновьям за год до смерти - ФОТО

Ранее не издававшееся письмо, написанное 24 года назад, в социальной сети Instagram обнародовал дворецкий покойной принцессы Пол Баррел.

Решение о публикации письма именно сейчас Баррел принял, услышав новость о том, что принц Гарри и Меган Маркл объявили о сложении с себя своих королевских обязанностей, о чем подробнее читайте здесь.

«Я до смерти люблю своих мальчиков и надеюсь, что посеянные мною семена будут расти и принесут необходимую силу, знания и стабильность», - писала принцесса Диана сыновьям за год до своей смерти.

Леди Ди не стало в 1997 году - 31 августа она попала в Париже в автомобильную катастрофу вместе с Доди аль-Файедом и водителем Анри Полем, которые погибли мгновенно, Диана, доставленная с места происшествия в больницу Сальпетриер, скончалась через два часа.

Читайте по теме:

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от полномочий членов королевской семьи – ФОТО

Меган Маркл возвращается в Голливуд – ФОТО

Чрезвычайное заседание: Британские монархи решат, как быть с Гарри и Меган – ФОТО

Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать «новую жизнь»

«To Meghan Markle»: Имя Меган Маркл превратилось в глагол – ФОТО

Принцы Гарри и Уильям прокомментировали новости насчет своей вражды из-за Меган Маркл – ФОТО

Ф.В., Э.Т.