Опубликовано письмо принцессы Дианы, написанное сыновьям за год до смерти - ФОТО

Ранее не издававшееся письмо, написанное 24 года назад, в социальной сети Instagram обнародовал дворецкий покойной принцессы Пол Баррел.
Решение о публикации письма именно сейчас Баррел принял, услышав новость о том, что принц Гарри и Меган Маркл объявили о сложении с себя своих королевских обязанностей, о чем подробнее читайте здесь.
«Я до смерти люблю своих мальчиков и надеюсь, что посеянные мною семена будут расти и принесут необходимую силу, знания и стабильность», - писала принцесса Диана сыновьям за год до своей смерти.
Леди Ди не стало в 1997 году - 31 августа она попала в Париже в автомобильную катастрофу вместе с Доди аль-Файедом и водителем Анри Полем, которые погибли мгновенно, Диана, доставленная с места происшествия в больницу Сальпетриер, скончалась через два часа.
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Ф.В., Э.Т.