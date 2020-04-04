Оштрафовано свыше 42 тысяч водителей - нарушителей карантина

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Сотрудники Министерства внутренних дел Азербайджана в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) проверяют водителей и пассажиров автомобилей на дорогах республики.

Как заявил 1news.az начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД АР, полковник полиции Кямран Алиев, устанавливаются лица, не имеющие соответствующего разрешения на выход из дома, проверяются их данные.

В отношении нарушителей принимаются предусмотренные законом меры. В частности, с 00:00 27 апреля по 00:00 28 апреля 967 человек, управлявших автотранспортными средствами на дорогах республики, или их пассажиры были административно оштрафованы.

В целом с 1 по 28 апреля к административной ответственности за нарушение особого карантинного режима в Азербайджане привлечен 42.371 участник дорожного движения.

Тимур Рзаев, Э.Т.