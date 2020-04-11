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Оштрафованы свыше 38 тысяч водителей-нарушителей карантина 

Сегодня в 13:06 ~ 1 минута на чтение 366
Оштрафованы свыше 38 тысяч водителей-нарушителей карантина 
Сотрудники Министерства внутренних дел Азербайджана в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) проверяют водителей и пассажиров автомобилей на дорогах республики.  
 
Как заявил 1news.az начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД АР, полковник полиции Кямран Алиев, устанавливаются лица, не имеющие соответствующего разрешения на выход из дома, проверяются их данные.  
 
В отношении нарушителей принимаются предусмотренные законом меры. В частности, с 00:00 24 апреля по 00:00 25 апреля 1251 человек, управлявшие автотранспортными средствами на дорогах республики, или их пассажиры были административно оштрафованы.  
 
В целом с 1 по 25 апреля к административной ответственности за нарушение особого карантинного режима в Азербайджане привлечены 38 тысяч 766 участников дорожного движения.  
 
Тимур Рзаев, Г.Р.

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