Особняк Николь Шерзингер: Панорамные окна и комната с плакатами Pussycat Dolls - ФОТО

Дом потрясающей Николь Шерзингер, бывшей вокалистки группы Pussycat Dolls, расположен на холмах Лос-Анджелеса.

Николь признается: она купила дом из-за этой панорамы и сразу же сделала перепланировку так, чтобы в комнатах было как можно больше окон и света.

Дом четырехэтажный, в нем имеются комнаты отдыха, домашний кинотеатр, комната с пианино, гостиная с чудесным камином… В доме много света, картин, различных работ современных артистов, а стены одной из многочисленных комнат увешаны постерами и плакатами.

И.Н.