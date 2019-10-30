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Особняк Николь Шерзингер: Панорамные окна и комната с плакатами Pussycat Dolls - ФОТО

Сегодня в 18:32 ~ 1 минута на чтение 232
Особняк Николь Шерзингер: Панорамные окна и комната с плакатами Pussycat Dolls - ФОТО

Дом потрясающей Николь Шерзингер, бывшей вокалистки группы Pussycat Dolls, расположен на холмах Лос-Анджелеса.

Николь признается: она купила дом из-за этой панорамы и сразу же сделала перепланировку так, чтобы в комнатах было как можно больше окон и света.  

Дом четырехэтажный, в нем имеются комнаты отдыха, домашний кинотеатр, комната с пианино, гостиная с чудесным камином… В доме много света, картин, различных работ современных артистов, а стены одной из многочисленных комнат  увешаны постерами и плакатами.

И.Н.

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