«Осталась совсем небольшая сумма, которую нужно собрать, чтобы спасти нашего малыша. Пожалуйста, помогите!» - ФОТО

Омар Маммедзаде – маленький мальчик с диагнозом острого лимфобластного лейкоза.

Свое лечение Омар проходит в Минске, куда его отправили благодаря помощи анонимного спонсора, пожертвовавшего на лечение мальчика 23 тысячи долларов. Также после опубликованного нами «Призыва о помощи» для реабилитационного периода благотворительная организация Təmiz ürək перечислила 16 тысяч долларов. Для последнего этапа реабилитации, чтобы окончательно спасти мальчика и вырвать его из цепких когтей ужасной болезни, нужно собрать 9 000 долларов, 3 000 из которых семья смогла накопить, продав все свои вещи.

«Нам не хватает всего 6 000 долларов на последний этап лечения нашего малыша. Семья продала все, что могла продать, чтобы спасти сыночка. Необходимо поддерживать иммунитет, чтобы он окончательно выздоровел и вернулся на Родину. Спасибо всем, кто отозвался на призыв о помощи, есть продвижение в лечении, и надежда крепнет, что радует нас. Осталось совсем чуть-чуть, чтобы наш малыш окончательно выздоровел и смог насладиться своим детством, как каждый здоровый ребенок. Мы просим о помощи всех, кто может откликнуться на наш призыв», - рассказывает Сабина Велиева, тетя маленького Омара.

Помочь семье вы можете, связавшись с самой Сабиной ханум по номеру +994 70 260 20 33, а также перечислив средства на опубликованный ниже банковский счет.

Все медицинские справки и банковские реквизиты публикуются ниже.

Речь идет о жизни маленького и беззащитного мальчика и важно помнить, что все мы – люди и только мы можем помочь друг другу. Давайте спасем маленького Омара!

Вместе мы – сила!

И.Н.