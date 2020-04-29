Оставайтесь дома вместе с Samsung и выигрывайте призы – ФОТО

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Чтобы скрасить дни карантина, Samsung стартовал со специальной акцией «Оставайтесь дома вместе с Samsung».

В проекте предлагается провести свой досуг вместе с нашими знаменитостями. Таким образом, вы сможете выбрать чему бы вы хотели посвятить сегодняшний день, так, например, приготовлению еды, спорту или же просмотру любимых фильмов, просто пройдя по ссылке на официальные страницы Samsung в Instagram и Facebook.

Каждый день на страницах публикуются советы по кулинарии, уроки занятия фитнесом, даже экспертное мнение об играх и новейших программах для смартфонов. Также здесь вас ждет возможность выиграть ценные призы от мирового гиганта.

Для этого вам необходимо присоединиться к одной из команд и участвовать в челлендже. Вы сможете принять участие в розыгрыше таких призов, как Galaxy Buds+, микроволновая печь от Samsung - Galaxy Active Watch II и Serif TV.

Так, исполнив песню Чингиза Мустафаева «Tənha gəzən», вы приобретаете шанс выиграть Samsung Galaxy Buds+. Чтобы участвовать в челлендже, вам необходимо снять на видео свое исполнение и выслать на официальные страницы Samsung в Instagram или Facebook. Победители будут объявлены из числа заранее отобранных 5 участников посредством рандомайзера, конкурс продлится до 15 мая.

А талантливый режиссер Эмиль Гулиев предлагает вам шанс выиграть уникальный телевизор - Samsung Serif. Для этого вам необходимо снять видеоролик продолжительностью не более 3-х минут с участием вашей семьи, рассказать о том, как вы #остаетесь дома и выслать его на официальную страничку компании в социальных сетях (Instagram или Facebook). Розыгрыш будет проводиться среди 10 участников, выбранных самим режиссером посредством случайного генератора чисел. Таким образом у вас будет возможность не только выиграть «единственный в своем роде» Serif TV, но и весело провести время с семьей.

Простое приготовление еды также может подарить вам шанс выиграть подарок от Samsung. Так, приготовив блюдо с использованием 4-х ингредиентов (мяса, баклажанов, лука и помидоров), предложенных Суной, вы сможете выиграть микроволновую печь. Список продуктов не ограничен указанными, требуется только использовать и данные продукты в числе других ингредиентов блюда, заснять на видео процесс приготовления в формате видеорецепта и выслать на страничку конкурса в Instagram или Facebook. Шеф-повар сама выберет 10 участников из числа конкурсантов, из которых посредством рандомайзера будет выбран победитель.

Также специально для наших прекрасных женщин организован челлендж с участием Улькар Халили. Так, представительницам прекрасной половины человечества предлагается повторить все движения, указанные в ролике, снять видео и выслать на официальные страницы Samsung в Instagram или Facebook. При съемке обязательно обратите внимание на правильное выполнение движений, а также на то, чтобы в кадр вместе с вами попадали показатели секундомера. Если вы выполните все условия конкурса, у вас будет шанс выиграть Samsung Galaxy Active Watch II.

Оба конкурса для от прекрасных дам продлятся до 15 мая.

Если предыдущий челлендж предназначался только для женщин, то конкурс, представленный Фовги Эфенди, рассчитан на мужчин. Условия участия те же, необходимо правильно выполнить показанные в передаче движения и снять видео с обязательным участием себя и секундомера в кадре и выслать отснятый материал на официальную страничку Samsung в социальных сетях (Instagram или Facebook). Напомним, что победитель также получит Galaxy Active Watch II в качестве подарка, а последний день принятия видеороликов 15 мая.

У Samsung для вас еще один сюрприз, таким образом оба наших шеф-повара предлагают участвовать в конкурсе. Во втором фуд-челлендже от Фархада Ашурбейли вам предлагается приготовить блюдо с обязательным использованием в числе других ингредиентов курятины, грибов и шпината. Процесс приготовления вашего блюда необходимо снять на видео в формате рецепта и выслать на официальную страничку компании (Instagram или Facebook), конкурс продлится до 15 мая.

Спешите участвовать в наших челленджах и выигрывайте подарки от Samsung, скрасьте свое пребывание на карантине. Не забывайте следить за страничками компании в социальных сетях для получения большей информации (Instagram и Facebook).

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