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Оставшиеся в Дубае азербайджанцы возвращаются домой

Сегодня в 17:41 ~ 1 минута на чтение 645
Оставшиеся в Дубае азербайджанцы возвращаются домой

28 апреля ожидается возвращение граждан Азербайджана, оставшихся в городе Дубай Объединенных Арабских Эмиратов, на родину.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

Как отмечается в сообщении, 75 азербайджанцев, не сумевших вернуться из Дубая из-за пандемии коронавируса, обратились за помощью в Государственный комитет по работе с диаспорой. С 26 марта по сегодняшний день Госкомитет предоставил им место в отелях и оплачивает все расходы на еду и прочее.

Оставшиеся в Дубае граждане Азербайджана на днях присоединились к видеоконференции, организованной комитетом с согражданами за границей, выразили удовлетворение оказанными им вниманием и заботой, отметили, что чувствовали материальное и духовную поддержку государства, находясь за рубежом, и поблагодарили руководство страны.

1news.az

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