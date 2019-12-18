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Открывается авиарейс между Арменией и Крымом

Сегодня в 12:59 ~ 1 минута на чтение 505
Открывается авиарейс между Арменией и Крымом

Российская авиакомпания «Икар» (торговая марка Pegas Fly) получила допуски к выполнению регулярных пассажирских перевозок из ряда городов России и Крыма в Ереван.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), авиакомпании предоставлен допуск к полетам в столицу Армении из Симферополя (аннексированный Крым) - семь раз в неделю, Ставрополя и Уфы - дважды в неделю.

Авиакомпания «Икар» создана в июле 1997 года, базируется в аэропорту Красноярска, имеет филиалы в Москве и Хабаровске, а также представительство в городе Гуанчжоу (Китай).

А.А.

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