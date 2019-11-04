1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Отмечен профессиональный праздник работников радио и телевидения - ФОТО

4 Ноября, 2019 в 23:36 ~ 2 минуты на чтение 118
Отмечен профессиональный праздник работников радио и телевидения - ФОТО

4 ноября в Академическом театре оперы и балета состоялось мероприятие по случаю профессионального праздника работников радио и телевидения в Азербайджане.

В мероприятии приняли участие официальные представители государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, деятели культуры и искусства, представители общественности.

Выступая на мероприятии, помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов поздравил работников телевидения и радио с профессиональным праздником. Помощник Президента отметил, что деятельность телевидения и радио является зеркалом азербайджанской культуры. Он подчеркнул, что эта деятельность сыграла важную роль в формировании культуры и искусства Азербайджана. Телевидение и радио одновременно создают политическую летопись Азербайджана и популяризируют в мире его лучшие образцы.

Констатировав, что общенациональный лидер нашего народа Гейдар Алиев придавал большое значение деятельности телевидения и радио, Али Гасанов сказал: Работа телевидения и радио прошла важный путь развития, в особенности, эта сфера получила значительное развитие в годы независимости. Люди, работающие на телевидении и радио, создают национальную, историческую, культурную летопись Азербайджанского государства. Отмена в 1998 году общенациональным лидером Гейдаром Алиевым цензуры над печатью в Азербайджане оказало существенное влияние и на работу телевидения и радио. Сегодня в Азербайджане функционируют достаточное количество независимых телерадиокомпаний. Они оснащены современными технологиями и оборудованием и способны конкурировать с ведущими телерадиокомпаниями мира. Сегодня телерадиокомпании достойно пропагандируют Азербайджан, культуру нашей страны как в регионе, так и во всем мире.

Председатель Национального совета телевидения и радио Нуширеван Магеррамов отметил, что деятельность телерадио в Азербайджане стала одной из самых важных сфер. Со дня создания в Азербайджане радио прошло 93 года и минуло 63 года со дня создания телевидения. Несмотря на ограничения советского периода, в то время видные деятели культуры и искусства Азербайджана сумели создать в области телерадио прекрасную художественную атмосферу. В годы независимости в Азербайджане были созданы частные телеканалы, и телерадио стало более насыщенным. Увеличилось число людей, занятых в этой сфере. Стали действовать кабельное, спутниковое, мобильное и интернет-вещание. В то же время в Азербайджане появились специализированные телеканалы. Были созданы каналы культуры, спорта, новостей, что является очень серьезным успехом в этой области. Словом, сегодня палитра телерадио Азербайджана очень богата. Внимание и забота, проявленные великим лидером Гейдаром Алиевым в области телерадио, сегодня успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым.

Мероприятие продолжилось художественной частью.

АЗЕРТАДЖ

WhatsApp

118

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены