Отмечен профессиональный праздник работников радио и телевидения - ФОТО

4 ноября в Академическом театре оперы и балета состоялось мероприятие по случаю профессионального праздника работников радио и телевидения в Азербайджане.

В мероприятии приняли участие официальные представители государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, деятели культуры и искусства, представители общественности.

Выступая на мероприятии, помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов поздравил работников телевидения и радио с профессиональным праздником. Помощник Президента отметил, что деятельность телевидения и радио является зеркалом азербайджанской культуры. Он подчеркнул, что эта деятельность сыграла важную роль в формировании культуры и искусства Азербайджана. Телевидение и радио одновременно создают политическую летопись Азербайджана и популяризируют в мире его лучшие образцы.

Констатировав, что общенациональный лидер нашего народа Гейдар Алиев придавал большое значение деятельности телевидения и радио, Али Гасанов сказал: Работа телевидения и радио прошла важный путь развития, в особенности, эта сфера получила значительное развитие в годы независимости. Люди, работающие на телевидении и радио, создают национальную, историческую, культурную летопись Азербайджанского государства. Отмена в 1998 году общенациональным лидером Гейдаром Алиевым цензуры над печатью в Азербайджане оказало существенное влияние и на работу телевидения и радио. Сегодня в Азербайджане функционируют достаточное количество независимых телерадиокомпаний. Они оснащены современными технологиями и оборудованием и способны конкурировать с ведущими телерадиокомпаниями мира. Сегодня телерадиокомпании достойно пропагандируют Азербайджан, культуру нашей страны как в регионе, так и во всем мире.

Председатель Национального совета телевидения и радио Нуширеван Магеррамов отметил, что деятельность телерадио в Азербайджане стала одной из самых важных сфер. Со дня создания в Азербайджане радио прошло 93 года и минуло 63 года со дня создания телевидения. Несмотря на ограничения советского периода, в то время видные деятели культуры и искусства Азербайджана сумели создать в области телерадио прекрасную художественную атмосферу. В годы независимости в Азербайджане были созданы частные телеканалы, и телерадио стало более насыщенным. Увеличилось число людей, занятых в этой сфере. Стали действовать кабельное, спутниковое, мобильное и интернет-вещание. В то же время в Азербайджане появились специализированные телеканалы. Были созданы каналы культуры, спорта, новостей, что является очень серьезным успехом в этой области. Словом, сегодня палитра телерадио Азербайджана очень богата. Внимание и забота, проявленные великим лидером Гейдаром Алиевым в области телерадио, сегодня успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым.

Мероприятие продолжилось художественной частью.

АЗЕРТАДЖ