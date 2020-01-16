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Отныне через BirBank можно совершать NFC-платежи

Сегодня в 10:58 ~ 2 минуты на чтение 262
Отныне через BirBank можно совершать NFC-платежи

Kapital Bank представил клиентам более быструю и удобную услугу бесконтактных платежей на основе технологии NFC. Отныне юзеры мобильного приложения BirBank смогут оплачивать покупки или стоимость услуг с помощью своих смартфонов.

Пользователи Android, установив в мобильном приложении BirBank для NFC-платежей какую-либо карту VISA от Kapital Bank, для совершения платежа должны всего лишь поднести телефон к POS-терминалу. Среди новинок, предлагаемых через мобильное приложение, также можно отметить и функцию виртуальной карты. С помощью этой функции любой пользователь BirBank может создать себе карту и осуществлять различные оплаты.

Помимо всего этого, через приложение BirBank можно сгенерировать QR-код, по которому можно обналичивать денежные средства в банкоматах, а также определить местоположение ближайшего к пользователю банкомата Kapital Bank. Также с новой специальной функцией, добавив транспортное средство через приложение, можно получать мгновенные уведомления об автомобильных штрафах, в том числе и оплачивать их.

Следует отметить, приложение BirBank загрузили более 1 миллиона пользователей посредством магазинов приложений App Store и Play Store. В настоящее время операционные системы iOS и Android рекомендуют BirBank как лучшее приложение финансового рынка страны на основании количества загрузок, степени использования и отзывов пользователей.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиале и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру «196».

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