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Падение грузовой машины с моста в Баку попало на камеру - ВИДЕО

Сегодня в 12:06 меньше минуты на чтение 326
Падение грузовой машины с моста в Баку попало на камеру - ВИДЕО

В Бинагадинском районе Баку, в поселке Ходжасан произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Грузовая машина марки Shacman на высокой скорости делает обгон, теряет управление, переворачивается и падает с моста, сообщает baku.ws.

Данный инцидент был зафиксирован камерой на  территории бензоколонки. Когда именно произошло ДТП, не указывается.

Следует отметить, что в результате инцидента погибли два человека. Это жители Массалинского района Азим Мамедов, 1990 г.р., и Хазар Гусейнов, 1992 г.р.

А.А., М.К.

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