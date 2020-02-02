Пакистан предотвратил войну между Тегераном и Эр-Риядом

Усилия Исламабада предотвратили войну между Ираном и Саудовской Аравией, заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан в интервью агентству «Анадолу».

По словам Имран Хана, вскоре после ударов по нефтяным объектам в Саудовской Аравии, Исламабад США выступил посредником в диалоге между США, Эр-Риядом и Тегераном.

«Мы добились снижения градуса противостояния в регионе. Война была близко. Напряженность сохраняется и сегодня, но в тот момент мы смогли предотвратить военный конфликт. Безусловно, это временный успех. Регион нуждается в долгосрочном решении проблем», - сказал пакистанский премьер.

«Иран – братская страна для Пакистана и мы не хотели бы, чтобы Тегеран воевал с Саудовской Аравией. Точно также мы против войны Ирана с США. В этих войнах не будет победителей. Мы должны воспользоваться опытом Китая, где на фоне военный конфликтов в регионе прилагали усилия к развитию инфраструктуры и экономики», - сказал Имран Хан.

По словам главы правительства Пакистана, именно благодаря своей политике КНР сегодня обладает одной из самых современных железных дорог в мире. «В Сирии, Ливии, Сомали и Йемене сегодня царит разруха и кровопролитие, а Китай процветает. В то время, как исламские страны тратили ресурсы на противоречия, Китай вкладывал средства в свое развитие», - пояснил он.

Имран Хан отметил, что входит в число политиков, выступающих против урегулирования противоречий военным путем.

«Военные методы решают одну проблему и взамен порождают еще более крупные кризисы. Мы стали свидетелем этого при оккупации Афганистана Советским Союзом», - сказал глава правительства.

По его словам, после ввода советских войск в Афганистан в этой стране имели место массовые убийства мирного населения, что не могло не отразится на Пакистане.

А.А.