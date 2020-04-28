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PASHA Holding выделил 7 миллионов манатов на поддержку кампании «Biz birlikdə güclüyük», проводимой Фондом Гейдара Алиева и Общественным объединением «Региональное развитие».

Проект направлен на оказание продовольственной помощи более чем 200 000 малообеспеченных семей и представителей других уязвимых слоев населения под лозунгом «Мы сильны вместе».

Также акция направлена на поддержку мер, принимаемых государством в условиях введения в стране особого карантинного режима в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

Следует отметить, что за этот период PASHA Holding также осуществил такие виды благотворительной деятельности, как создание лаборатории по борьбе с коронавирусом и предоставление льготных микрокредитов фермерам в сотрудничестве с Агентством по аграрному кредитованию и развитию при Министерстве сельского хозяйства.