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Пашинян - Мишустину: «Селфи? Да это армянское слово» - ВИДЕО

Сегодня в 17:53 ~ 1 минута на чтение 150
Пашинян - Мишустину: «Селфи? Да это армянское слово» - ВИДЕО

Премьер-министр Армении, дав волю неудержимому полету фантазии, покорил очередную высоту абсурда.

На этот раз Никол Пашинян превзошел самых смелых армянских щелкоперов, выдав перл, достойный вершин сочинительского мастерства.

Это произошло на первой двухсторонней встрече Пашиняна с премьер-министром России Михаилом Мишустным на полях межправсовета ЕАЭС в Алма-Ате.

По сообщению РИА «Новости», в ходе встречи были сделаны не только официальные протокольные снимки с рукопожатием, но и селфи.

В начале встречи Мишустин, зайдя в зал, хотел сесть за стол, но коллега из Армении напомнил о необходимости сфотографироваться и пригласил к флагам. Премьеры пожали руки и несколько секунд позировали так, затем глава российского правительства предложил немного другую «диспозицию»: стоя рядом на фоне флагов.

«Рядышком? Давайте», - согласился Пашинян и тут же поинтересовался: «А может еще и селфи?».

Под смех членов обеих делегации они сделали селфи на телефон премьера Армении, известного своим пристрастием к этому новому жанру фотографии.

«А по-армянски как селфи будет?» - спросил Мишустин.

«Селфи? Да это армянское слово», - сразу нашелся Пашинян.

1news.az

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