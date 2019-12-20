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Неуважительное отношение Пашиняна обидело Путина - ВИДЕО

20 Декабря, 2019 в 20:53 ~ 1 минута на чтение 8052
Неуважительное отношение Пашиняна обидело Путина - ВИДЕО

20 декабря в Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Как сообщает 1news.az, во время заседания произошел инцидент между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным.

Н. Пашинян, поприветствовавший всех глав государств ЕАЭС, а также особых гостей – президента Молдовы Игоря Додона и почетного председателя ЕАЭС Нурсултана Назарбаева, не дал слово главе государства, принимающего саммит – В.Путину.

После такого грубого нарушения протокола президент России отказался выступить, несмотря на то, что Н.Пашинян попросил его об этом.

"Нет, спасибо большое. Всё, подписание", - ответил Владимир Путин на просьбу премьер-министра Армении.

1news.az

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