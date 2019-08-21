Премьер-министр Армении Никол Пашинян недавно заявил об интересной динамике в нагорно-карабахском урегулировании. Наличие динамики в нагорно-карабахском урегулировании является возможным.

Потому что прилагается много усилий. Пашинян знает обо всем этом. Пашиняну делают различные предложения. Н.Пашинян понимает сказанное в момент встречи, однако после возвращения в Армению не может реализовать свои обещания. Не только непослушание Нагорного Карабаха является причиной того, что Пашинян не выполняет своих обещаний. Н.Пашинян как личность, политическая фигура не обладает большим авторитетом у армян, в особенности у армян Нагорного Карабаха. Прошла эра отстранения Карабахского клана от власти. Теперь армянскому народу нужна авторитетная, верная своему слову личность.

Председатель Общественного совета Армении Вазген Манукян заявил, что "Отсутствие переговорного процесса увеличивает риск войны". В.Манукян одно время занимал должность министра обороны, а затем премьер-министра. В армянском обществе считают Вазгена Манукяна образованным, умеющим отстаивать свою позицию человеком, и он не испытывает каких-либо личных притеснений. Возможно, сделанное им заявление может принести ему неприятности после этого.. В.Манукян признает, что переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию не ведутся, и причиной этого является армянская сторона. Если начнется война, то пострадавшей стороной будет армянская сторона. В.Манукян видел, как Серж Саргсян находил баланс между риском войны и переговорным процессом.

Н.Пашинян понимает, что слово В.Манукяна авторитетнее для армянского народа. А Н.Пашинян в настоящее время является единственным премьер-министром, который хочет кататься на машине стоимостью даже не 297 тысяч, а 500 тысяч долларов. Вероятно, в истории Армении больше не будет такого премьер-министра, и Пашинян старается, чтобы летать на самолете за 500 миллионов долларов. Этого требуют интересы самого Пашиняна и его семьи. Н.Пашиняну для этого необходимо сохранить нынешний статус-кво. Заявление В.Манукяна портит этот план Пашиняна. Поэтому он вновь солгал международному сообществу.

Высказывание В.Манукяна является верным, затягивание переговорного процесса обязательно приведет к войне. Потому что отсутствие как минимум эффективного переговорного процесса усилит страх у армянских военнослужащих. Увеличение страха у армянских военнослужащих проявит себя как на линии соприкосновения войск, так на и государственной границе. Таким образом, Н.Пашинян станет премьер-министром, который самым легким способом развязал войну для своего народа.

Глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу