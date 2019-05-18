Пашинян снова заговорил о мире 

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Мирным переговорам с Баку для урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе нет альтернативы, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Минске.

Силового решения конфликта не существует, и нет альтернативы мирным переговорам, что отвечает интересам всех народов региона, сказал премьер-министр Армении в рамках участия в заседании Евразийского межправительственного совета, передают армянские СМИ.

Напомним, что 12 июля подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата азербайджанских позиций на товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы.

В результате контрмер, предпринятых азербайджанской армией, противник был отбит, нанесен серьезный ущерб его живой силе и военной технике. Контрмеры азербайджанской армии были адекватными, провокация Армении встретила решительный отпор.

С.Агаева