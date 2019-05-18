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Пашинян снова заговорил о мире 

Сегодня в 16:55 ~ 1 минута на чтение 520
Пашинян снова заговорил о мире 
Мирным переговорам с Баку для урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе нет альтернативы, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Минске. 
 
Силового решения конфликта не существует, и нет альтернативы мирным переговорам, что отвечает интересам всех народов региона, сказал премьер-министр Армении в рамках участия в заседании Евразийского межправительственного совета, передают армянские СМИ.  
 
Напомним, что 12 июля подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата азербайджанских позиций на товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы.  
 
В результате контрмер, предпринятых азербайджанской армией, противник был отбит, нанесен серьезный ущерб его живой силе и военной технике. Контрмеры азербайджанской армии были адекватными, провокация Армении встретила решительный отпор. 
 
С.Агаева

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