Великобритания отказалась от намерения назначить Алана Гогбашяна - армянина по национальности послом Армении.

То, что армянин по национальности будет представлять Великобританию в Армении, должно было послужить дополнительному воодушевлению среди армян. Президент Армении Армен Саркисян долгое время жил в Великобритании и очень хорошо знает эту страну. А.Саркисян лично знаком с являющимся рядовым сотрудником МИД Великобритании А.Гогбашяном. А.Саркисян сразу после смены власти в Великобритании отправился в Лондон, где встретился с министром по вопросам Европы Кристофером Пинчером. К.Пинчер заявил, что Армен Саркисян - первый президент зарубежного государства, с которым он встретился после вступления в должность. Опытный мастер блефа А.Саркисян смог обмануть неопытного министра, представил Армению чуть ли не ключом к Кавказу. Таким образом, добился такого назначения. Предположим, что могли начать функционировать связанные с Азербайджаном определенные структуры, и правда дошла бы до Великобритании. В результате было принято другое решение. Сильно обеспокоенный этим решением министр иностранных дел З.Мнацаканян немедленно полетел в Лондон, где заявил о значительном продвижении в нагорно-карабахском вопросе, который находится на этапе подготовки народов к миру. Однако ясно, что в этой области не ведется никакой работы. Это очередная ложь главы МИД Армении.

Если бы он отправился после освобождения Д.Аскерова и Ш.Гулиева, то, может быть, ему кто-то поверил в Великобритании.

Это поражение - тяжелая утрата для Армении. Потому что Армения, считающая себя демократической и чуть ли не составной частью Западной цивилизации, потерпела поражение в считающейся родной страной президента А.Саркисяна Великобритании. Это поражение может сыграть действенную роль в дальнейшей судьбе Армении.

Однако не только это. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на традиционной пресс-конференции в качестве реакции на гиперактивность Затулина заявила, что Нагорный Карабах и прилегающие районы принадлежат Азербайджану. Россия признает территориальную целостность Азербайджана и считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Однако Россия никогда публично не использует это выражение из-за специфики своей политики. Сейчас же официальный представитель МИД РФ представила общественной огласке этот вопрос.

Глава МИД РФ С.Лавров за несколько дней до этого на заседании дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что заявление Н.Пашиняна "Нагорный Карабах - это Армения и точка" негативно влияет на ход урегулирования.

Российский сопредседатель И.Попов выступил с самым интересным заявлением из этой серии. Отвечая на вопрос журналистов в Нагорном Карабахе по поводу заявления Ильхама Алиева "Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак", он отметил, что Лавров ответил на этот вопрос. Глава МИД РФ С.Лавров никогда не отвечал на этот вопрос. Он отвечал на заявление Н.Пашиняна "Нагорный Карабах - это Армения и точка".

Армяне также прибегают к тонким фальсификациям в США. Это подготовленные центром "Орбели" формулы. В ближайшее время Армения в этом направлении также получит совсем неожиданный для себя ответ.

Власти новой Армении, считающей себя преданным представителем демократии, Западных ценностей, потерпели серию поражений.

Глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу