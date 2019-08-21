Пашиняновская Армения полностью отличается как от реальной, так и от виртуальной Армении - Мубариз Ахмедоглу

До сегодняшнего дня были зафиксированы две Армении:

Реальная Армения - Армения, которую покидало население, социально-экономические показатели которой постепенно снижались, а инвестиции остановились, которая навязала много лжи международному сообществу в нагорно-карабахском вопрос и т.д. Эти процессы начались до Пашиняна. Виртуальная Армения - это Армения, экономические показатели которой были сфальсифицированы внезапным увеличением в два раза государственного бюджета во время прихода Сержа Саргсяна к власти, представленная пересечением важнейших государственных и региональных коммуникаций Южного Кавказа.

Виртуальная Армения - это Армения, которая связывает Южный Кавказ со всем остальным миром, процветает день ото дня, численность населения которой растет, а Россия, Европа, Иран выстраиваются в очередь ради приветствия.

Происходящее в период Пашиняна невозможно понять как по правилам виртуальности, так и реальности.

- Н.Пашинян заявляет о достижении с членами ОДКБ консенсуса по вопросу продажи оружия Азербайджану. Спустя несколько часов становится известно, что российская сторона намерена наказать Армению из-за срыва оружейного контракта;

- Заявляет о том, что цена российского газа уже определена. Затем сама же заявляет, что имеется несколько вариантов по этому вопросу.

- Обычный районный суд может отменить решение Конституционного суда;

- Ради отстранения председателя Конституционного суда от должности возбуждают уголовное дело в отношении по меньшей мере 10 человек, включая бывшего председателя парламента, и увольняют примерно столько же человек.

- Не наблюдается роста в экономических показателях, инвестициях.

- Служба государственной статистики регулярно предъявляет положительные цифры. Премьер-министр Н.Пашинян превратился в манипулятора цифр.

- Политические манипуляции Пашиняна также могут считаться качественно новым этапом. Допустим, он хочет отстранить от должности, а возможно и арестовать, министра обороны Д.Тонояна. Выбранный для этого путь достаточно отличается от способа смены председателя Конституционного суда; Д.Тоноян раньше занимал пост министра по чрезвычайным ситуациям. После назначения министром обороны в министерстве по чрезвычайным ситуациям были проведены проверки. Были выявлены факты коррупции в период его пребывания на посту министра. Коррупционные вопросы были закрыты из-за симпатии Н.Пашиняна к Д.Тонояну. Сейчас Н.Пашинян боится Д.Тонояна. Была поднята шумиха в связи с широким распространением коррупции в нынешний период министерства по чрезвычайным ситуациям, одно должностное лицо было уволено. Министр в публичной форме попросил Пашиняна провести проверки в министре по чрезвычайным ситуациям. Таким образом, в ходе проверки будут выявлены предыдущие факты, и для Н.Пашиняна будут легитимизированы коррупционные факты Д.Тонояна.

- Давление на прессу очевидно. Занимающиеся свободой слова структуры заявляют, что пресса в Армении никогда не была такой свободной.

- Н.Пашинян понимает, что у населения уже сформировалась личная ненависть к нему. В то же время он пытается навязать армянскому обществу свою супругу в качестве соруководителя.

- Позиция Пашиняна в нагорно-карабахском вопросе совершенно непонятна. Позицию Сержа Саргсяна не понимала только небольшая группа. Подавляющее большинство поверило, что С.Саргсян обманывает международное сообщество. Ситуация с Пашиняном отличается. Невозможно понять, где Пашинян говорит правду, а где ложь в нагорно-карабахском вопросе. Допустим, Пашинян действительно хочет вернуть Д.Аскерова и Ш.Гулиева Азербайджану. Однако не может сделать это. Азербайджан согласен на обмен по принципу "всех на всех", и даже взамен этого, увеличив число наблюдателей миссии Каспшика на 6 человек, довести их число с 7 до 13. В результате, армяне добиваются желаемого в увеличении миссии Каспшика, а также два гражданина Армении возвращаются домой. Азербайджану возвращаются только Д.Аскеров и Ш.Гулиев. Н.Пашинян не может получить от Б.Саакяна Д.Аскерова, однако помогает военнослужащим и "правительству" в Нагорном Карабахе. Называет Б.Саакяна марзпетом или же губернатором.

Пока что не выявлены важные элементы для понимания Пашиняновской Армении. Выявление этих элементов возможно только после того, как Н.Пашинян покинет свой пост.

Глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу