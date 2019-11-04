Перестрелка на азербайджано-иранской границе, есть убитый - ФОТО

Пограничники Государственной пограничной службы Азербайджана предотвратили попытку провоза через границу с Исламской Республикой Иран крупной партии наркотиков и психотропных веществ.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Госпогранслужбы, около 04:50 на территории Билясуварского района пограничный наряд заметил нарушителя, который незаконно пересек государственную границу, приблизившись к инженерным заграждениям.

Застава была поднята в ружье. Пограничники приказали нарушителю остановиться, затем открыли предупредительный огонь, но, воспользовавшись темнотой и пересеченным рельефом местности, нарушитель пытался вернуться на территорию Ирана, бросив сумку.

После предупредительного выстрела в воздух, на который нарушитель не отреагировал, пограничный наряд был вынужден применить табельное оружие. В результате нарушитель скончался на месте от полученного ранения.

Во время осмотра места происшествия в брошенной сумке были обнаружены 12,340 кг наркотиков, пистолет марки «Беретта», одна обойма и 8 патронов к нему.

Кроме того, были задержаны встречавшие нарушителя с нашей стороны границы житель Билясуварского района Эльгюн Гасаноглу Гасанов (1991 года рождения) и житель города Мингячевир Орхан Мухаммед оглу Насирзаде (1995 года рождения), приехавшие к границе на автомобиле марки «Нива» (госномер 99-FC-999).

Установлено, что убитый нарушитель границы – житель Джалилабадского района Турал Алиашраф оглу Амиров (1994 года рождения), который 31 октября перешел на территорию Ирана через КПП в Билясуварском районе.

По факту Управлением следствия и дознания Госпогранслужбы и прокуратурой Лянкяранского района возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.