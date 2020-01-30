Persona by Marina Rinaldi: Последние тренды для женственных форм – ФОТО

Вы все еще считаете, что следовать трендам и быть стильной могут только женщины модельных размеров, а дамы с формами должны довольствоваться бесформенными однообразными нарядами?

Тогда мы идем к вам!

Persona by Marina Rinaldi ломает все стереотипы одежды для обладательниц женственных форм! Яркие цвета, модный покрой, необычные детали и лучшие ткани – бренд предлагает модели, которые отвечают модным тенденциям, при этом имеют широкую размерную линейку.

Неповторимые лекала концерна Max Mara, обеспечивающие идеальную посадку, подчеркнут достоинства и скроют недостатки вашей фигуры, а специально продуманные детали визуально вытянут фигуру и добавят в образ изящества.

Бренд производит одежду на все случаи жизни – в бутике вы найдете вечерние наряды и коктейльные платья, джинсы и спортивные костюмы, деловые и каждодневные модели.

Круизная и весенне-летняя коллекции, которые уже доступны в бутике, призывают носить в этом сезоне все оттенки синего, кораллового и розового, разбавляя их черным и белым.

Ткани предлагаются мягкие и приятные на ощупь, легко струящиеся по фигуре и скрывающие лишние объемы.

Все модели коллекции легко комбинируются между собой и дают возможность с легкостью создавать с ними как спортивные, так и классические образы.

Женщине с роскошными формами быть стильной легко - достаточно зайти в бутик Persona by Marina Rinaldi.

Коллекция доступна по адресу: пр-т Нефтчиляр, 151, Port Baku Mall, 2-й этаж, тел.: +994512290676.

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