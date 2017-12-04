Первая половина ноября в Азербайджане будет ветреной и дождливой

В ноябре среднемесячная температура воздуха и количество осадков в Азербайджане будут близки к климатической норме. Осадков порой может быть чуть больше нормы.

Таков прогноз Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана на предстоящий месяц.

В первые дни ноября погода на территории Азербайджана будет нестабильной – ожидаются ветреные и дождливые дни.

Ближе к середине месяца в некоторые дни в течение второй половины месяца ожидается, что температура воздуха немного превысит климатическую норму, и погодные условия будут мягкими.

Однако ближе к концу ноября предстоят ветреные дни, температура воздуха опустится ниже климатической нормы.

В Баку и на Абшеронском полуострове в ноябре среднемесячная температура воздуха составит от +10 до +12 градусов (ночью - от +9 до +14, в некоторые дни +6; днем - от +14 до +19, в некоторые дни - от +10 до +12), что близко к климатической норме.

Количество осадков на Абшероне в целом близко к климатической норме, местами немного превышая ее (норма 28-38 мм).

Елена Остапенко, Э.Т.