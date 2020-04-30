Песчаная буря за считанные минуты накрыла Дубай – ВИДЕО

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В среду, 29 апреля, грозы вместе с песчаной бурей обрушились на Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщает местный новостной портал, двое рабочих застряли на высоте в 67 этажей, так как их платформа для мытья окон была разбита налетевшим порывом ветра.

Накануне Национальный центр метеорологии ОАЭ выступил с предупреждением о пыльных бурях в этом районе, которые, согласно прогнозам, могли достигать 55 км в час. Температура воздуха при этом достигала 40 градусов.

Согласно прогнозам, нестабильные погодные условия с грозами и проливными дождями могут сохраниться в стране до воскресенья, 3 мая.

«Будет пыльно, облачно, вперемежку с ливнями различной интенсивности, с вероятностью гроз», - такой неоптимистичный прогноз на предстоящие выходные дает Национальный гидрометцентр ОАЭ.

Подобная метеорологическая ситуация для региона – нередкое явление.

Похожая ситуация в Дубае и других частях Персидского залива наблюдалась в первых числах апреля. Припаркованные автомобили покрылись песком, видимость на дороге сократилась до 500 метров из-за летящей по воздуху пыли. Было остановлено автобусное сообщение между Дубаем и Абу-Даби, некоторые авиарейсы были перенаправлены в ближайшие аэропорты, некоторые отменены.

Pra quem nunca viu tempestade de areia. Essa é uma “levinha” aqui em #Dubai #sandstorm pic.twitter.com/zaBMvt2y9S — Gabriel (@gabrielbeblo) April 29, 2020

26 апреля мощная песчаная буря прошлась и по территории Ирана, в частности, по городам Йезд и Рефсенджан:

Елена Остапенко, Э.Т.