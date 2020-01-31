Певица Диляра Кязимова появится в итальянском Vogue - ФОТО

В самое ближайшее время фотографии популярной певицы Диляры Кязимовой будут представлены на официальном сайте итальянской версии всемирно известного журнала о моде, стиле, культуре и красоте - Vogue.

Автор снимков Д.Кязимовой, которые появятся в Vogue, - Эльшан Гусейнов, являющийся выпускником курсов компьютерного инжиниринга и режиссуры Манчестерского университета, который ранее увлекался пейзажной съемкой, а сейчас отдает предпочтение таким жанрам, как уличная, кинематографическая и портретная фотография.

«Я видела его работы и знала, что он сотрудничает с Vogue, Harper's Bazaar и другими мировыми изданиями – сделанными нами снимками заинтересовалась итальянская версия Vogue, они одобрили и подтвердили две наши фотографии, также фотографиями заинтересовалось издание Evon и другие. Рада, что границы творческого сотрудничества расширяются», - рассказывает певица, отмечая, что была уверена в том, что снимками заинтересуется Vogue, так как кадры действительно получились удачными.

Д.Кязимова добавляет, что у нее всегда есть свое видение проекта, вне зависимости от того, это фото или видеосъемка, и именно на свое видение она опирается всегда: «Я объясняю концепцию своей команде, а потом мы вместе работаем над реализацией. Мы с Эльшаном Гусейновым совместно обдумывали детали - определили стиль нарядов, в которых я предстану, прическу и макияж. В успешной реализации любого проекта важна команда, работающая над ним. В итоге у нас все получилось даже лучше, чем я ожидала».

Отметим, что Диляра Кязимова стала первой азербайджанской исполнительницей, попавшей в итальянский Vogue: «Вначале было немного боязно, когда ты стоишь перед объективом, то не знаешь, как фотограф тебя видит. Эльшан Гусейнов – очень талантливый фотограф, у которого свое нестандартное видение. Обязательно продолжу с ним сотрудничество, может даже снимем видеоклип, ведь он еще и режиссер».

В.Ф., Э.Т.

Фото: Эльшан Гусейнов