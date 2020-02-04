Певица Согдиана: «Баку – сказочный город» - ФОТО – ВИДЕО

На днях столицу Азербайджана посетила выпускница телевизионного музыкального проекта «Фабрика звезд» певица Согдиана, принявшая участие в свадебном мероприятии.

Свои публикации в социальной сети, сделанные в азербайджанской столице, где она успела прогуляться по Ичери шехер, исполнительница сопровождает хештегами #СказочныйБаку и #БакуПрекрасен, отмечая, что обожает «колоритные рестораны, продуманные до мелочей, атмосферные, аутентичные», подчеркивая, что не может устоять перед пахлавой: «Восточная сладость – моя радость, имя ей «пахлава».

Отметим, что, будучи в столице Азербайджана, Согдина приняла участие в серии телевизионных эфиров, в ходе одного из которых исполнила песню «Вспоминай меня», являющуюся в оригинале композицией Алекпера Тагиева «Sən gəlməz oldun».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Video from @xezertvofficial Dress @gunelbehbudovaofficial #вспоминайменя Публикация от Певица СогдианаSinger (@sogdianamusic) 4 Фев 2020 в 7:28 PST

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @sogdianamusic