Письма граждан: Господин Президент, в этом сложном испытании Вы еще раз доказали, что Азербайджан является могущественным государством

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От граждан продолжают поступать благодарственные письма в адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР представляет некоторые из этих писем.

В письме жительницы поселка Гызылгаджилы Геранбойского района, члена семьи Национального героя Пакизы Алиевой говорится: «Господин Президент, охватившая мир пандемия COVID-19 не обошла стороной и нашу страну. Как достойный преемник великого лидера Гейдара Алиева, благодаря Вашей дальновидной политике наша страна находится на последнем месте в списке Всемирной организации здравоохранения по количеству погибших. Вы прилагаете все возможное для здоровья нашего народа. Государство оказывает постоянную помощь малообеспеченным семьям. Господин Президент, в видеоконференции, проведенной с министрами, Вы сказали, что с учетом общей ситуации и усиления социальной защиты населения государство должно оказывать помощь не 200, а 600 тысячам человек из расчета ежемесячно 190 манатов в течение двух месяцев. Это еще раз показывает, что Вы всегда рядом с азербайджанским народом, разделяете его радость и скорбь. Ваша забота и искренность чувствуются в каждой азербайджанской семье, ощущаются и сегодня. Ваши обращения, рекомендации, выплаты заработной платы работникам, отправленным в отпуск, выделение 190 манатов средств, Ваш призыв «Вместе мы сильнее!» защищают азербайджанский народ. От имени матерей шехидов выражаем Вам благодарность за все это. Вы защищаете нас, пусть Бог защитит Вас!».

Военнослужащий из поселка Шахрияр Шамахинского района Вугар Гулиев пишет: «Уважаемый господин Президент, в то время, когда нынешняя глобальная пандемия коронавируса не миновала и Азербайджан, Ваша прогрессивная и правильная политика, своевременный карантин и реформы заложили основу для сведения к минимуму ущерба, причиненного нашей стране этой глобальной проблемой. Верим, что благодаря Вашей заботе, вниманию и поддержке людей эта проблема скоро решится и мы поддерживаем каждый Ваш шаг, предпринятый на этом пути. Наш народ всегда с Вами. Каждый азербайджанец, любящий свою Родину, народ, следуя Вашему примеру, помогает семьям, нуждающимся в материальной и моральной поддержке в это трудное время. Господин Президент, как военнослужащий, служащий Азербайджану, наблюдаю и горжусь принятыми Вами целенаправленными мерами. Угроза коронавируса в приграничных районах Азербайджана с соседними государствами находится под полным контролем, предотвращено более широкое распространение этой беды. Выражаю Вам глубокую благодарность за эти меры. Как и прежде, мы с честью и успешно преодолеем все трудности. Потому что вместе мы сильны!».

82-летняя жительница села Хырмандалы Масаллинского района Айна Абасова пишет: «Уважаемый господин Президент, мне 82 года. У меня 7 детей с высшим образованием, внуков и правнуков. По сей день я провожу время за молитвой. Ежедневно совершая намаз, я молюсь за независимое азербайджанское государство, его основателя великого лидера Гейдара Алиева, Вас и Вашу семью. Пусть мои молитвы помогут Вам и Вашей семье на этом сложном пути. Верю, что с помощью Аллаха и благодаря Вашей решимости мы скоро сможем избавиться от этого глобального бедствия. Уважаемый господин Президент, трудности не бывают долгими. Иншаллах, эти трудные дни в скором времени останутся позади, в нашем Азербайджане еще будут прекрасные дни. Мы, масаллинцы уверены, что под Вашим руководством мы победим эти сложные дни. Да хранит Всевышний Вас! Мы любим Вас и до последнего вздоха будем любить Вас, как Президента каждого азербайджанца».

Вынужденная переселенка из Агдамского района Айсель Ахмедова: «Уважаемый господин Президент, этим письмом хочу выразить Вам глубокую признательность, уважение и почтение. Я приветствую работу, проводимую Вами для страны в период пандемии, Вашу заботу, поддержку, оказываемую Вами народу. Горжусь тем, что у моей Родины - Азербайджана есть такой глава государства, как Вы. Благодаря Вашей целенаправленной деятельности в последние годы намного улучшилось социальное благосостояние граждан. Господин Президент, желаю Вам успехов в высшей государственной деятельности, крепкого здоровья».

Намиг Рашидов из города Долгопрудный Московской области Российской Федерации пишет: «Уважаемый господин Президент, мы с восхищением наблюдаем за Вашей деятельностью, вниманием и заботой, оказываемой Вами каждому гражданину Вашей страны. Мы постоянно смотрим передачи на азербайджанских телеканалах, поддерживаем телефонную связь с родными и друзьями в Азербайджане. Каждый из них выражает Вам искреннюю признательность и желает крепкого здоровья. Кроме того, у нас есть возможность сравнивать мероприятия в России и Азербайджане, уровнь их организованности. Хочу отметить, что в большинстве случаев Азербайджан впереди. Это воодушевляет нас, азербайджанцев, проживающих за пределами Родины. Пусть наш Азербайджан живет и постоянно развивается! Вместе мы преодолеем любые трудности. Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам здоровья и долгих лет жизни!».

Нуреддин Гасанов из Гянджи пишет: «Уважаемый господин Президент, уверен, что благодаря превентивным мерам, принимаемым нашим государством под Вашим руководством, наш народ скоро спасется от беды коронавируса и продолжит счастливую жизнь. Обратившись к народу в связи с предотвращением широкого распространения пандемии, Вы призвали всех к единству, соблюдению карантинного режима в эти тяжелые дни. Господин Президент, наш народ всегда был с Вами и так будет и впредь. От имени Комитета профсоюза работников культуры Кельбаджерского района выражаем Вам глубокую признательность за то, что были поддержкой нашего народа в эти тяжелые дни».

Бикяханым Алиева из поселка Тюркян Хазарского района города Баку пишет: «Уважаемый господин Президент, после того, как я внимательно послушала Вашу речь на традиционной конференции по вопросам безопасности в городе Мюнхен Германии, моей радости не было предела. Участники конференции и мировая общественность увидели, каким беспомощным перед Вашими глубокими знаниями оказался руководитель Армении. Принятие Вами категоричных решений о проведении превентивных мер по борьбе с пандемией коронавируса, охватившей весь мир, вызвало в нас чувство гордости. Поэтому, тесно сплотившись вокруг Вас, наш народ эффективно борется с пандемией. Выражаю искреннюю признательность Вам и Вашей семье, желаю Вам успехов».

Житель Габалинского района Назим Мустафаев пишет: «Уважаемый господин Президент, мы поддерживаем все шаги, проводимые Вами по предотвращению пандемии коронавируса, охватившей весь мир. Хотя развитые страны были вынуждены просить о помощи, оказавшись беззащитными перед этой пандемией, благодаря Вам Азербайджан преодолел эту проблему. В дни этих тяжелых испытаний Вы еще раз доказали, что Азербайджан - сильное государство, показали, что, как истинный руководитель, являетесь опорой, поддержкой каждому из нас. В результате Вашей дальновидной политики, своевременно принятым решениям, наша страна известна сегодня как одна из наименее пострадавших от пандемии стран. Ведь благодаря Вашему мудрому управлению в нашей стране были приняты своевременные, эффективные меры борьбе с этим злом. Обращения к народу Вас и Мехрибан ханым мобилизовали нас всех. Объявление карантинного режима, выдача зарплат лицам, оставшимся дома в период карантина, оценивание труда каждого в этой борьбе, вытекает из Вашего гуманизма. Господин Президент, азербайджанский народ всегда преодолевал любые трудности. Основная причина больших успехов в нашей стране заключается в единстве лидера с народом. В самые тяжелые времена лидер находится рядом с народом, а граждане - рядом с лидером. Верим, что скоро эти беспокойные дни останутся позади, под Вашим руководством мы спасемся от этой беды и жизнь в нашей стране войдет в прежнее русло».

Жители Агджабединского района Сахавет Абдуллаев, Эмиль Багиров, Муса Багиров, Алемдар Салманов и Эльдар Азадов пишут: «Уважаемый господин Президент, инфекция COVID-19 сегодня беспокоит планету. Однако нет сомнений в том, что в различных странах беспокойство людей разной степени. Читаем в печати, на интернет ресурсах, и знаем, что ряд стран все еще находится в безвыходном положении в борьбе с этим вирусом. Граждане этих стран, конечно же, переживают сейчас более тяжелые дни. А наша страна находится в более надежном и устойчивом положении в борьбе с этой инфекцией. Низкий уровень фактов заражения и смерти дают основания говорить это. Мы видим все это и успокаиваемся. Конечно, это имеет очень большое значение в нынешний трудный период. Дорогой наш Президент, пусть Аллах исполнит все Ваши желания, позволит Вам проводить еще больше работы для нашей страны!».

Мазахир Мaхмудов из села Арабгедим Гобустанского района пишет: «Уважаемый Президент, господин Верховный Главнокомандующий, я, как гражданин Азербайджана, горжусь Вами. Вы делаете все возможное для защиты нашей страны от пандемии коронавируса. На основании Вашего указания в нашей стране был объявлен карантинный режим. Запрещено выходить из дома лицам старше 65 лет, граждане мобилизованы к кампании «Останься дома!». Вы еще раз доказали, что являетесь Президентом каждого азербайджанца. В то время, когда пандемия коронавируса низвергла всю мировую экономику, в нашем Гобустанском районе успешно продолжается строительство дороги Арабгедим-Гейдере. Это свидетельствует об экономичекой мощи нашей страны. Господин Президент, от имени жителей нашего села выражаем признательность Вам и Мехрибан ханым Алиевой. Мы всегда с Вами».

Махир Ягубов из города Сумгайыт пишет: «Уважаемый господин Президент, в свое время нашей стране царила угроза распадая. С другой стороны коварные армяне оккупировали наши земли, жители районов стало беженцами и вынужденными переселенцами. В то время народ нашел путь спасения в лице великого лидера Гейдара Алиева. Общенациональный лидер не только спас нас от этой беды, но и сумел сохранить независимый Азербайджан. С Вашим приходом к власти наша страна вступила на стремительный путь развития. Наша экономика достигла уровня самых развитых стран. Наши районы не отстают от городов, селькохозяйственное производство достигло рекордного предела, промышленность развивается по восходящей. Мы, азербайджанский народ, благодарны Вам и Мехрибан ханым за все это. Господин Президент, новая болезнь, называемая коронавирусом, охватила весь мир. Человечество находится в безвыходном положении. Эта беда не миновала и нашу страну. Однако благодаря Вам предотвращено распространение этой болезни в нашей стране, можно сказать, что ее здесь нет. В результате Вашего труда и усилий Азербайджан - страна. наименее пострадавшая от вируса в мире. Вы спасли нас от этой беды, да хранит Вас Аллах!».

Из города Шеки пишет Айнур Абдулгамидова: «Уважаемый господин Президент, решительные и целенаправленные шаги, предпринимаемые Вами с целью широкомасштабной борьбы против коронавирусной инфекции нового вида, в том числе, введение в строй лабораторий, предприятий по производству дефицитных медицинских принадлежностей, Ваши распоряжения, связанные со строительством больниц модульного типа, повышение в несколько раз заработной платы врачей, привлеченных непосредственно к процессу по борьбе с вирусом свидетельствуют о том, что Вы всегда находитесь рядом с народом. Социальные пакеты, направленные на снижение воздействия возникших социально-экономических трудностей на предпринимателей и безработных лиц и другие меры еще раз подтверждают, что Вы являетесь Президентом каждого азербайджанца. От имени нашего народа, поддерживающего осуществляемые под Вашим руководством превентивные меры и отзывающегося на Ваши призывы «Вместе мы сильнее!», «Оставайся дома!», а также оказывающего полное доверие Вам во все периоды, выражаю признательность Вашему превосходительству.

Господин Президент, выражаю благодарность Вам и Мехрибан ханым Алиевой, которая работает с Вами плечом к плечу, за неустанную деятельность по улучшению социальной защиты народа, решению проблем малообеспеченных семей, желаю успехов в целенаправленной и важной деятельности».

Сеймур Аскеров из Гейгельского района: «Уважаемый Президент, серьезная борьба против охватившей сегодня весь мир пандемии коронавируса проводится и в нашей стране. Государство все свои возможности направляет на защиту людей от этого бедствия и, в то же время, на решение возможных социальных проблем, возникающих в результате пандемии. Оказание материальной помощи лицам из-за временного закрытия рабочих мест в связи с эпидемией, оплата государством учебы детей малообеспеченных семей, а также предоставление безработным лицам единовременной выплаты за два месяца, повышение зарплаты в 3-5 раз медицинским работникам, идущим впереди этой борьбы, открытие социальных рабочих мест являются очередным показателем Вашей любви к народу. Наш народ высоко оценивает широкомасштабные меры, осуществляемые Вами в эти чуткие моменты. Выражаю Вам признательность за это внимание и заботу о нашем народе».

Гюнель Гасанова из Лянкяранского района пишет: «Уважаемый и дорогой Президент, охватившая весь мир пандемия коронавируса превратилась в неудержимую угрозу в ряде развитых странах. В настоящее время миллионы людей заражены этим вирусом, десятки тысяч людей стали его жертвами. К сожалению, этот вирус не обошел стороной и нашу страну. Однако благодаря Вашей дальновидности и осуществляемым превентивным мерам предотвращено массовое распространение вируса и это находится под контролем. С целью защиты населения от угрозы вируса в стране введен особый карантинный режим, проведены дезинфекционные работы, дан старт усиленному рабочему режиму в сфере здравоохранения, зарплата врачей была повышена. Кроме того, были учтены проблемы, возможные в связи с тем, что люди остались в своих домах, были приняты решения, связанные с их социальным благосостоянием. Вы подписали Распоряжение о предоставлении малообеспеченным семьям средств в размере 190 манатов. Уважаемый господин Президент, все эти меры показывают, что Вы постоянно находитесь рядом с азербайджанским народом. Как учителя и представители интеллигенции, мы благодарны Вам за все это».

Житель села Нуджу Лерикского района Тебриз Абдуллазаде пишет: «Уважаемый господин Президент, мы свидетели того, что человечество осталось лицом к лицу с глобальной катастрофой. Пандемия коронавируса ежедневно уносит жизни тысяч людей. Эта страшная инфекция в некоторое время превратилась в актуальную тему и в Азербайджане. Под Вашим руководством в настоящее время в нашей стране осуществляются эффективные меры по борьбе с коронавирусом. Как граждане этой страны, мы хорошо понимаем, что должны быть максимально осторожными и ответственными в борьбе с вирусом, соблюдать данные поручения и рекомендации. Господин Президент, мы поддерживаем все Ваши инициативы по предотвращению широкого распространения этой инфекции в нашей стране и тесно сплотились вокруг Вас. Как Вы отмечаете «Вместе мы сильнее!»

Житель поселка Сарай Абшеронского района Чингиз Махмудов пишет: «Уважаемый господин Президент, хочу выразить Вам признательность за осуществляемую в последние дни работу по предотвращению распространения на территории страны пандемии COVID-19, бушующей во всем мире. Благодарим Вас за меры, осуществляемые под Вашим руководством государством по охране здоровья населения. Господин Президент, уверены, что эта эпидемия в скором времени закончится и мы под Вашим руководством будем счастливо жить в динамично развивающемся Азербайджане. Вместе мы сильнее».

Житель Исмаиллинского района Расим Шахмамедов: «Уважаемый господин Президент, я - инвалид, уже десять лет нахожусь в постельном режиме. У меня 12-летний сын. Хоть я и не работаю, но не беспокоюсь о его будущем. Потому что у нас есть такой Президент, как Вы. Несмотря на то, что я - инвалид, я окружен вниманием и заботой. В последнее время эта забота увеличилась. Вы постоянно находитесь рядом с народом. А в эти дни Вы, как самый заботливый отец, проявляете внимание о каждом гражданине, защищаете всех нас от болезней и беды. Благодаря Вам Азербайджан развивается день ото дня. Мы гордимся Вами и всегда рядом с Вами, любимый и заботливый Президент!».

Жители села Гасымбейли Агдамского района Гахраман Мамедов, Ризван Алиев, Шакир Гаджиев и Арзу Алиев пишут: «Уважаемый господин Президент, главной целью Вашей политики является укрепление нашего государства, счастливая жизнь народа, обеспечение стабильности. Наш народ знает и высоко ценит это. Оказанная в эти трудные дни помощь малообеспеченным семьям еще раз показывает, что наше государство всегда рядом с нами. Господин Президент, от имени жителей нашего поселка выражаем Вам благодарность за все шаги, предпринимаемые по предотвращению пандемии коронавируса. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!»

Вынужденный переселенец из Лачинского райна Мехман Ибишев пишет: «Уважаемый господин Президент, я благодарен Вам за всю работу, осуществляемую во благо Азербайджана. Благодарен еще и потому, что Вашими решениями, опирающимися на глубокую логику, всегда выводите нашу страну из трудной и сложной ситуации. Вы являетесь достойным преемником, незаменимым руководителем, обладающим гениальной способностью достойно продолжать политику великого лидера Гейдара Алиева. То, что Вы всегда рядом с народом, а также осуществляемая Вами социальная политика полностью отражают эту реальность. В то время, когда весь мир столкнулся с угрозой коронавируса, меры, осуществляемые государством под Вашим руководством, вызывают чувство огромной гордости у азербайджанского народа. Уважаемый господин Президент, я верю, что благодаря Вашим мудрым решениям мы избавимся от этой беды с минимальными потерями. Да хранит Аллах Вас и наш народ!»

Житель села Гандов Шабранского района Талех Гасанов пишет: «Дорогой и любимый наш Президент, от имени всех членов моей семьи, проживающих в селе Гандов, выражаю Вам глубокую благодарность за то, что в эти тяжелые и трудные дни находитесь рядом с такими простыми гражданами, как мы, а также за предоставление средств в размере 190 манатов безработным и малообеспеченным семьям в период особого карантинного режима. Мы еще раз убедились в том, что не ошиблись, выбрав Вас своим лидером. Как общенациональный лидер, Вы также являетесь руководителем, обладающим крепкой волей в сложных ситуациях и способностью вести народ вперед. Да поможет Вам Аллах!»

Житель села Сарыджафарли Масаллинского района Миннер Мехрабов: «Господин Президент, вирус COVID-19, который охватил в последнее время Земной шар, уничтожает как население, так и экономику многих стран. Однако благодаря Вашей успешной политике и дальновидности наша страна преодолевает эту беду с минимальными потерями. Ваши распоряжения и указы были своевременно выполнены, и, таким образом, наша страна гораздо лучше вышла из ситуации с точки зрения здоровья населения и экономики. Все это стало возможным в результате Вашей успешной политики. Реформы, начатые после избрания народом Азербайджана президентом спасителя нашего народа, общенационального лидера Гейдара Алиева, на современном этапе успешно продолжаются Вами. Благодаря Вашей успешной политике Азербайджан уже занимает особое место на международной арене. Как гражданин Азербайджана выражаю Вам признательность. Горжусь тем, что Вы - наш Президент».

Житель Тертерского района Тофик Гусейнов: «Уважаемый господин Ильхам Алиев, в то время, как пандемия сотрясает весь мир, благодаря принятым Вами превентивным мерам ситуация в нашей стране сохраняется под контролем. Мы уверены, что с Вашей продуманной политикой мы скоро победим и эту пандемию. Особый карантинный режим, введенный для защиты народа от этого страшного заболевания, помог сохранить распространение пандемии под контролем. К Вашему призыву «Оставайся дома, будь здоров» присоединились все. Государство и народ стали поддержкой, опорой друг для друга. Мы вместе стали сильнее. Господин Президент, от имени жителей Тертера выражаем Вам признательность за все принятые Вами меры. Мы полагаемся на Вас и вместе с Вами становимся сильнее. Да хранит Вас Аллах!».

Орхан Мириев из поселка Гумлаг Джебраильского района: «Уважаемый господин Президент, мы - семья вынужденных переселенцев из Джебраильского района. Выражаю Вам признательность за то, что Вы обеспечили нас жильем. Я - студент, поэтому мое обучение оплачивается государством. Великий лидер Гейдар Алиев никогда не забывал нас, вынужденных переселенцев, всегда находился рядом с нами. Мы также благодарим первую леди Азербайджана Мехрибан Алиеву. Мы всегда поддерживаем Вас. Благодаря условиям, которые Вы создали в нашей стране для защиты от угрожающего миру коронавируса, мы, азербайджанцы, спокойно сидим в своих домах. Иншаллах, в результате Вашей политики Нагорный Карабах будет освобожден от армянской оккупации и мы вернемся на земли наших предков. Благодарим Вас за постоянное внимание к нам. От себя лично и имени моей семьи желаю Вам и Вашей семье долгих лет жизни и крепкого здоровья».

Житель села Мехдили Кюрдамирского района Руфат Насиров пишет: «Уважаемый господин Президент, стремительно распространяющаяся по всему миру пандемия коронавируса не обошла стороной и нашу страну. Вы с первого дня стали принимать оперативные решения и превентивные меры. Именно они защитили здоровье азербайджанского народа. Выражаю Вам глубокую благодарность за Ваши внимание и заботу, проявленные о нашем народе в эти трудные дни, принятые практические меры. Желаю Вам еще больших успехов в Вашей ответственной и почетной деятельности. Горжусь Вами».

Иман Микаилов из поселка Нариманабад Лянкяранского района: «Дорогой наш Президент, каждое решение, принимаемое Вами в нынешний период, когда господствует пандемия коронавируса, служит будущему нашего народа. Благодаря успешной политике, проводимой в Азербайджане в последние годы, принятым превентивным мерам уровень эпидемии снизился до минимума. Я - учитель, и проводимая в нашей стране созидательная работа в сфере образования вызывает у нас большое одобрение. В настоящее время в нашем поселке высокими темпами продолжается строительство новой школы. Проявление такого внимания в эти дни тронуло нас. Поэтому говорим Вам: «Большое спасибо!» Как Вы отметили, «Вместе мы сильнее!». Мы верим Вам, поддерживаем Вас. Уважаемый Президент, выражаем признательность Вам и Мехрибан ханым Алиевой за все добрые дела, которые Вы сделали для нашего народа».

Тимур Рзаев